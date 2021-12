De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen in de huidige besmettingsgolf van het coronavirus is over het hoogtepunt heen, zo zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag.

"Ik denk dat dit qua instroom de piek was, ja", aldus Kuipers bij een persmoment. "We zitten al meerdere dagen fors onder wat we eerder zagen. Het meerdaagse gemiddelde is sterk gedaald, van meer dan 390 naar ruim onder de 300."

De bezetting van ziekenhuisbedden is mogelijk nog niet over de piek, maar zal volgens Kuipers op een gegeven moment ook dalen. "Dat kost alleen enige tijd en zal sneller gaan voor de kliniek dan voor de ic. De bezetting op de ic zou de komende dagen nog wel kunnen stijgen."

Kuipers meldde dat de landelijke capaciteit op de intensive care op dit moment 1.194 plekken bedraagt. Dat wordt verder opgeschaald naar 1.250, afhankelijk van de behoefte. "Voor nu is dat nog voldoende", aldus Kuipers.

Gemengde gevoelens over dalende ziekenhuiscijfers

Kuipers kijkt met "gemengde gevoelens" naar de dalende ziekenhuiscijfers. "Ik ben optimistisch dat de curve nu verandert, maar tegelijkertijd ook wel heel erg behoedzaam." Volgens de LNAZ-voorzitter moet het aantal ziekenhuispatiënten snel dalen om ervoor te zorgen dat reguliere zorg snel weer kan worden verleend.

"De bezetting stabiliseert. Dat is gunstig, maar het moet naar beneden. Zelfs in een gunstig scenario zit je richting januari en daar zit ook nog een kerstvakantie tussen. Dat is voor die patiënten echt lang", aldus de directeur van het Rotterdamse Erasmus MC.

Maandag liggen 2.760 coronapatiënten in het ziekenhuis. Van hen liggen er 611 op de ic. Nog eens vijftien Nederlandse patiënten liggen op een intensive care in Duitsland.

Aantallen in ziekenhuizen niet snel op 'duurzaam niveau'

Als het reproductiegetal (R) van het coronavirus daalt naar 0,85, duurt het tot in januari voor de instroom op de intensive care zich op een acceptabel niveau (twintig patiënten per dag) bevindt. Als het reproductiegetal naar 0,9 daalt, dan duurt dat tot eind januari. Als de R niet onder de 0,95 komt, dan duurt het tot in maart voor de instroom op de ic zich op een "duurzaam niveau" bevindt.

Kuipers wil nog niet zeggen tot wanneer het huidige maatregelenpakket volgens hem nodig is. Eerder zei hij al wel dat hij het "weinig waarschijnlijk" acht dat de maatregelen na 18 december kunnen worden losgelaten. Het demissionaire kabinet gaat volgende week kijken of de maatregelen langer moeten gelden dan tot en met 18 december.