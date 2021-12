De 2G-maatregel zal voorlopig nog niet worden ingevoerd in Nederland, heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag aan de Kamer laten weten. Vanwege een gebrek aan steun in de Tweede Kamer wordt de wetsbehandeling uitgesteld tot de week na het kerstreces.

Ook de uitbreiding van 3G naar de werkvloer en het hoger onderwijs wordt op de lange baan geschoven. Het kabinet wil de behandeling van die verschillende wetsvoorstellen combineren.

In de huidige situatie met een overbelaste zorg, veel dagelijkse coronabesmettingen en de onzekerheid rond de omikronvariant is de steun in het parlement "onvoldoende zeker", schrijft De Jonge maandag aan de Kamer.

In de week van 10 januari zouden ook de laatste ontwikkelingen rond de omikronvariant meegenomen kunnen worden bij de invoering van de 2G-maatregel.

Het kabinet denkt dat met 2G, waarbij de coronapas alleen werkt als je bent gevaccineerd of als je een infectie hebt doorgemaakt, de samenleving langzaam weer open kan, als het aantal besmettingen flink is gedaald.

Kamer had altijd al grote twijfels over 2G

Sectoren met een hoog risico op besmettingen, zoals de horeca, cultuur en evenementen, hoeven dan niet "langer dan noodzakelijk" gesloten te blijven, redeneert De Jonge.

Alleen bestaan er grote twijfels in de Kamer. Niet alleen bij oppositiepartijen, ook binnen de ChristenUnie en CDA, de partijen die met VVD en D66 onderhandelen over een coalitieakkoord, hebben grote vraagtekens.

"Het is goed dat het kabinet voorstelt om de behandeling van deze wetten op te schorten", reageerde ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. Zij noemt 2G "geen heilzame weg".

Alleen VVD en D66 spraken zich er tot dusver duidelijk over uit. Andere partijen vrezen voor een tweedeling in de maatschappij, omdat ongevaccineerden niet langer met een negatieve test toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld het theater of een café.

Het kabinet hoopte de wetten twee weken terug al in de Kamer te behandelen.