GGD's gaan op vaccinatielocaties voor een boosterprik strenger controleren op leeftijd. Die instructie gaf koepelorganisatie GGD GHOR zondag nadat het ANP had gemeld dat het meerdere 'voordringers' was gelukt om een boosterprik te krijgen, terwijl zij op basis van hun geboortejaar nog niet aan de beurt waren.

De boostercampagne in Nederland in het kort: De eerste boosterprik werd op 18 november gezet.

Ongeveer 173.000 tachtigplussers hebben vrijdag al een extra prik gehaald bij de GGD's. Daarnaast worden de boostershots ook toegediend aan zorgpersoneel.

Zondag moeten er zo'n 700.000 prikken gezet zijn.

Mensen worden uitgenodigd op basis van leeftijd. Rond de jaarwisseling moeten alle zestigplussers aan de beurt zijn geweest.

Uiteindelijk zou iedereen die dat wil een boosterprik moeten kunnen halen.

Wie een afspraak maakt zonder aan de beurt te zijn krijgt geen vaccin, benadrukt GGD GHOR. De controle op de vaccinatielocaties zal gebeuren aan de hand van een identiteitsbewijs. "Het is uitermate onfatsoenlijk om ten koste van anderen te denken dat je voorrang moet hebben en fraudeert bij het invullen van de gegevens", aldus een woordvoerder.

De GGD GHOR zegt dat het sinds het begin van de boostercampagne dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor een boosterprik afzegt. Het gaat dan om personen die niet in de juiste doelgroepcategorie vallen. Zij worden gebeld of krijgen een sms en hun afspraak wordt gecanceld.

Het ANP zag zondag dat iemand die op basis van zijn geboortejaar voorlopig nog niet aan de beurt zou zijn voor een boosterprik, er moeiteloos in slaagde die toch te krijgen nadat eerder bij de digitale aanvraag een vals geboortejaar werd opgegeven. Een ander die zijn gegevens als bewijs heeft laten zien, slaagde daar twee weken geleden al in. De afspraken werden niet gecanceld en er werd op de priklocatie niet gecontroleerd of ze wel aan de beurt waren.

