De Europese gezondheidsdienst ECDC telt zondag 182 bevestigde besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus. Dat zijn er zestien meer dan zaterdag. Het gaat alleen om de besmettingen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

Portugal heeft met 34 bevestigde gevallen de meeste besmettingen met de omikronvariant in het Europese gebied. Noorwegen staat met 19 besmettingen op de tweede plaats, gevolgd door Nederland (18), Denemarken (18) en Frankrijk (16). De andere landen waar de omikronvariant is vastgesteld zijn Duitsland, België, Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Roemenië, Spanje en Zweden.

Denemarken meldde zondag overigens 183 nieuwe besmettingen met de omikronvariant, maar die worden pas bij de volgende rapportering geteld. Voor de ECDC-cijfers van zondag is het aantal van zaterdag gebruikt.

Een groot deel van deze mensen is recentelijk in het zuiden van Afrika geweest, waar de zorgelijke variant twee weken geleden werd ontdekt. De ECDC laat weten dat de hele groep voor zover bekend geen of milde klachten heeft. Er zijn geen meldingen binnengekomen over mensen die zijn overleden na een besmetting met de nieuwe virusvariant.

De omikronvariant wordt in steeds meer landen vastgesteld en er blijven nieuwe gevallen opduiken in andere delen van Europa. Het Verenigd Koninkrijk, dat geen onderdeel meer uitmaakt van de EU en de EER, deed zondag melding van minstens 246 infecties met omikron. Dat is een toename van 86 ten opzichte van een dag eerder.