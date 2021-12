Precies een jaar geleden werd het eerste Pfizer-coronavaccin toegediend in Afrika ten zuiden van de Sahara. Sindsdien loopt het vaccinatieprogramma er flink achter. De regio beschikt slechts over genoeg vaccins om een op de acht mensen volledig te vaccineren.

Ter vergelijking: in Nederland zijn er ruim negen vaccins beschikbaar op elke tien personen, terwijl dat in de Democratische Republiek Congo maar een op de honderd is.

Beleidsadviseur Ben van Gils van Oxfam Novib waarschuwt dat "met de nieuwe dreiging van de omikronvariant het duidelijk is dat we de pandemie niet zomaar achter ons laten als een groot deel van de bevolking van ontwikkelingslanden geen toegang heeft tot betaalbare vaccins. Als dit niet verandert, blijven we te maken hebben met een golf van virusvarianten."

Volgens de People's Vaccine Alliance, een coalitie van organisaties en activisten die zich inzet voor een wereldwijd vaccin dat gratis beschikbaar is voor iedereen, ontstaat er de perfecte voedingsbodem voor nieuwe coronavirusvarianten zoals omikron.

Dat komt doordat farmaceutische bedrijven weigeren hun vaccinkennis en technologie openlijk te delen. Ook de onwil van rijke landen om de toegang tot betaalbare vaccins wereldwijd te garanderen zou niet helpen.

Nederland begon in oktober met grootschalige donaties aan het vaccinatiehulpprogramma COVAX. Aan het eind van het jaar zou het hulpprogramma 27 miljoen coronavaccins van Nederland moeten hebben gekregen.

Eind oktober maakte Oxfam Novib bekend dat rijke landen en farmaceuten veel minder coronavaccins aan armere landen leveren dan was beloofd. Nederland zou bijvoorbeeld nog maar 500.000 van de 27 miljoen vaccins geleverd hebben.