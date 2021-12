Bij de GGD zijn al 6.500 aanmeldingen binnengekomen om te helpen bij de boostercampagne tegen het coronavirus. Dit laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland zaterdag weten.

Bij de website GGDreservisten.nl kunnen mensen, organisaties en bedrijven die willen helpen met prikken zich sinds vrijdag melden. In de eerste uren dat de site online was stroomden er al 1.500 aanmeldingen binnen. De GGD noemt het "echt hartverwarmend dat individuele burgers en organisaties zich in zulke groten getale aanmelden."

"Een grote sportschoolketen bood locaties en personeel aan", zegt een woordvoerster van de GGD. Ook horecagelegenheden melden zich. Zij moeten de deuren om 17.00 uur sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor hebben ze tijd en ruimte om hun personeel in te zetten.

Ook scholen, bedrijven, tandartsen en studenten melden zich. GGD GHOR Nederland heeft via de vereniging van geneeskundestudenten deze studenten opgeroepen zich te melden.

De aanmelding van 6.500 mensen wil niet zeggen dat deze mensen ook allemaal worden ingezet. Hoe de procedure verder loopt bij de GGD GHOR is nog niet bekend.

De GGD zegt nog op zoek te zijn naar locatiehoofden, administratieve krachten en callcentermedewerkers.