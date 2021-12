Ruim 2.100 mensen hebben zaterdag zonder afspraak een boosterprik tegen corona ontvangen bij de GGD Hollands Midden. Het was de hele dag druk bij de drie priklocaties in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. Vanwege die drukte stopt GGD Hollands Midden per direct met het aanbieden van boosterprikken zonder afspraak aan 60-plussers. Het besluit is genomen op advies van de veiligheidsregio.

Het werd zo druk dat het verkeer verstopt raakte. De parkeerplekken stonden op alle locaties helemaal vol en dat was niet de bedoeling.

"Omdat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde, is nu besloten te stoppen met booster op vrije inloop. Het is dus niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen", aldus de GGD.

Direct om 9.00 uur stond er al een rij van omgerekend zes uur, aldus de woordvoerder. "Er komen bij de priklocaties ook nog mensen voor een eerste of tweede prik en er zitten testlocaties vlakbij", voegde de zegspersoon toe.

De GGD riep mensen 's ochtends al op om niet meer te komen voor de vrije inloop. In Leiden kregen zaterdag 736 mensen zonder afspraak hun boosterprik, in Gouda 770 en in Alphen aan den Rijn 604, meldt de GGD. Donderdag kregen 2.000 mensen een boosterprik zonder afspraak in de regio Hollands Midden. Vrijdag ging het om meer dan 1.700 mensen.

GGD Hollands Midden gaf sinds donderdag mensen die in 1961 of eerder zijn geboren een boosterprik zonder afspraak. Die mensen moeten hun laatste prik dan wel langer dan zes maanden geleden hebben gekregen.

De GGD had de tijdelijke actie opgezet omdat er meer vaccin en personeel beschikbaar is dan dat er afspraken voor een boosterprik worden gemaakt. De GGD Hollands Midden heeft drie priklocaties, naast Leiden staan die in Gouda en Alphen aan den Rijn. Op de priklocaties zijn twee rijen ingericht: een voor mensen met een prikafspraak en de ander voor de vrije inloop.

Het maken van een afspraak voor het zetten van de boosterprik gaat van oud naar jong. Momenteel worden via het RIVM mensen uit 1941 uitgenodigd.