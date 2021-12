De priklocaties van de GGD Hollands Midden zijn gesloten voor mensen die zonder afspraak een boosterprik tegen COVID-19 willen komen halen, meldt de GGD op Twitter. Direct na opening van de locatie in Leiden - zaterdag om 9.00 uur - stond er al een rij met een wachttijd van omgerekend zes uur, vertelt een woordvoerder.

GGD Hollands Midden biedt mensen die in 1961 of eerder zijn geboren sinds donderdag een boosterprik zonder afspraak aan. Die mensen moeten hun laatste prik dan wel langer dan zes maanden geleden hebben gekregen.

De GGD heeft de actie opgezet omdat er meer vaccins en personeel beschikbaar zijn dan nodig is op basis van het aantal afspraken voor een boosterprik. De GGD Hollands Midden heeft drie priklocaties: in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. Op de priklocaties zijn twee rijen ingericht: een voor mensen met een prikafspraak en de andere voor de vrije inloop.

Verkeersopstoppingen rond priklocaties

Het werd zaterdagochtend zo druk op de drie priklocaties in de GGD-regio Hollands Midden dat het verkeer verstopt raakte. De parkeerplekken stonden op alle locaties helemaal vol en dat was niet de bedoeling. "Er komen bij de priklocaties ook nog mensen voor een eerste of tweede prik en er zitten testlocaties vlakbij", legt de woordvoerder uit. De GGD heeft mensen er 's ochtends dus al toe opgeroepen om niet meer te komen voor de vrije inloop.

Donderdag kregen tweeduizend mensen een boosterprik zonder afspraak in de regio Hollands Midden. Vrijdag ging het om meer dan zeventienhonderd mensen. Hoeveel mensen zaterdag een boosterprik zonder afspraak kregen, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

GGD GHOR Nederland meldde vrijdag dat het prikken zonder afspraak in Hollands Midden een "tijdelijke actie" is. Het is de bedoeling dat binnenkort alle extra ruimte wordt volgeboekt met prikafspraken. Of andere regio's in de tussentijd mensen zonder afspraak een oppepprik geven, is niet bekend. De landelijke regel blijft volgens de GGD-koepel onveranderd: "Van oud naar jong en op basis van uitnodiging."

Momenteel worden via het RIVM in 1941 geboren mensen uitgenodigd.