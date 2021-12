Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil na de jaarwisseling beginnen met het toedienen van een boosterprik aan mensen die jonger zijn dan zestig jaar. Zo wil hij een inhaalslag in de boostercampagne maken.

Het streven is om voor het einde van het jaar alle zestigplussers ingeënt te hebben met een boosterprik. Vervolgens moeten alle zestigminners zo snel mogelijk in de zevende maand na de laatste vaccinatie een boosterprik kunnen halen, belooft De Jonge vrijdag. Daarbij wordt geprikt van oud naar jong.

Om dat mogelijk te maken worden de komende weken weer meer priklocaties ingericht. Nu zijn het nog een stuk of 70 locaties, halverwege december moeten er 79 kleinere locaties en 9 XXL-locaties zijn.

Eind deze maand moeten meer dan 3 miljoen boosterprikken zijn gezet

De minister voorspelt dat er aan het einde van de maand ruim drie miljoen boosterprikken zijn gezet. Het tempo komt voorlopig op zo'n 700.000 prikken per week te liggen. "Dat houden we vol tot we iedereen hebben gehad." Hij denkt dat in maart iedereen die dat wil, een booster kan hebben gehad.

Bekwame mensen die willen helpen met prikken zetten voor de boostercampagne kunnen zich binnenkort aanmelden op een aparte website. Op www.ggdreservisten.nl kunnen bijvoorbeeld voormalig zorgmedewerkers of medische studenten terecht, aldus De Jonge. In de Tweede Kamer en vanuit de samenleving klonk de afgelopen week juist kritiek dat mensen die willen helpen met de boostercampagne, geen gehoor kregen bij het ministerie.

De website zal "over een paar dagen" in de lucht zijn, maar preciezer dan dat werd De Jonge niet.