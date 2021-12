Kinderen van vijf tot elf jaar die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus zouden gevaccineerd moeten worden, adviseert de Gezondheidsraad vrijdag. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een chronische longaandoening, aangeboren hartafwijkingen of het downsyndroom. De Gezondheidsraad buigt zich nog over eventuele vaccinatie van gezonde kinderen.

Volgens de Gezondheidsraad hebben deze kinderen een grotere kans op ziekenhuisopname. Ook lopen ze een groter risico op een ernstige ontstekingsreactie in de organen na een coronabesmetting.

Deze kinderen zijn vrijwel altijd onder behandeling van een kinderarts. Daarom adviseert de raad de selectie bij de kinderartsen te leggen.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) bepaalde recent dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech veilig en effectief is voor jonge kinderen. Kinderen die gevaccineerd worden, krijgen net als volwassenen twee prikken, maar dan wel een kleinere dosis per prik: 10 microgram in plaats van 30 microgram. "Dit vaccin werkt goed en is voldoende veilig", aldus de Gezondheidsraad.

In de loop van december worden de eerste 'kinderdoses' verwacht. De raad adviseert deze in te zetten voor de doelgroep.

Het is nog niet bekend wanneer het advies voor gezonde kinderen wordt verwacht.