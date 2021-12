Het reproductiegetal waarmee het coronavirus zich onder de bevolking verspreid is halverwege november voor het eerst sinds september onder de 1 gezakt, meldt het RIVM vrijdag.

De vrijdag bekendgemaakte R-waarde is 0,99, wat betekent dat 100 besmette personen 99 andere mensen besmetten. Daarmee is de groei van het virus onder de bevolking dus gestopt. Als het getal maar lang genoeg onder de 1 blijft, zou een epidemie dus op den duur moeten uitdoven.

Het R-getal dat vrijdag bekend is gemaakt geldt voor 18 november. Daarmee lijkt het erop dat de maatregelen die op 2 en 12 november zijn aangekondigd hun vruchten afwerpen. Het is voor het eerst sinds 23 september dat het getal onder de 1 is gezakt.

Het RIVM werkt het R-getal elke dinsdag en vrijdag bij. Het hoogste R-getal dat het RIVM tot nu toe meldde was op 2 juli. Toen was het R-getal 3.