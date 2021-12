België voert een mondkapjesplicht in voor mensen van zes jaar en ouder, maakte de Belgische premier Alexander De Croo vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bekend. Ook koopt het land 700.000 kindervaccinaties in. Binnen enkele weken moet worden gestart met het inenten van de vijf- tot twaalfjarigen.

Kinderen vanaf zes jaar moeten voortaan in België een mondkapje dragen. Dat moet zowel in de schoolbanken als op andere plekken waar dat verplicht is, zoals in het openbaar vervoer. Volgens De Croo is dat nodig, omdat het coronavirus op de scholen rondgaat en de kinderen hun leerkrachten, ouders, grootouders en vrienden kunnen besmetten.

Ook is de kerstvakantie van basis- en kleuterscholen vervroegd. Op 18 december gaan deze scholen al dicht. Daarnaast gaat er in het middelbaar onderwijs weer een afstandsregel gelden.

Verder geldt er een strengere quarantaineplicht voor klassen waarin besmettingen met het coronavirus geconstateerd zijn. Al bij twee in plaats van drie besmettingen moet de hele klas in quarantaine gaan.

Naast de beperkingen voor scholen treft de regering ook nieuwe maatregelen voor evenementen. Indoor evenementen met meer dan tweehonderd bezoekers zijn vanaf maandag niet toegestaan. Aankomend weekend geldt dit nog alleen voor evenementen met meer dan 3.500 aanwezigen.

Regering wil kinderen tot twaalf jaar binnen enkele weken inenten

Daarnaast willen de Belgen binnen enkele weken beginnen met de vaccinatiecampagne voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar oud. Het land heeft met farmaceut Pfizer een deal gesloten over 336.000 kindervaccins die nog deze maand geleverd worden.

In januari komen er 400.000 doses bij, maakte de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekend na afloop van het Overlegcomité. Wat hem betreft worden de 736.000 prikken zo snel mogelijk bij kinderen tot twaalf jaar oud.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) keurde de kindervaccins van Pfizer/BioNTech op 25 november goed. "Het zijn kleinere doses en de samenstelling is ook een beetje anders dan die voor twaalfplussers", aldus Vandenbroucke. Hij zei dat de Belgische Gezondheidsraad nog een paar stappen moet zetten voor het vaccin in België kan worden toegepast.

De Croo bedankt Belgen die zich lieten vaccineren

Volgens de Croo valt de herfstgolf zwaarder uit dan verwacht. In het onderwijs en bij bedrijven vallen bijzonder veel mensen uit, aldus de premier. Daarom neemt de Belgische regering de extra maatregelen

Op de persconferentie prees hij de vaccinatiebereidheid van de Belgen: "We zien dat het aantal overlijdens hier een stuk kleiner is dan in andere landen. Dat komt door onze hoge vaccinatiegraad. Mijn dank gaat daarom naar de acht miljoen Belgen die zich lieten vaccineren."