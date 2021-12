Amateursportclubs mogen als onderdeel van de avondlockdown die het kabinet afkondigde, sinds vorige week niet meer trainen na 17.00 uur. Voor veel verenigingen is dat de druppel die de emmer doet overlopen, blijkt zaterdag uit een rondgang van NU.nl. Al worden er creatieve oplossingen gezocht (en gevonden) om sporters toch zo veel mogelijk te laten trainen.

Ben van Olffen, voorzitter van Belangenorganisatie Amateur Voetbal (BAV) noemt de 17.00 uur-maatregel "de druppel die de emmer doet overlopen". Volgens Van Olffen is de regel in combinatie met de verplichte coronapas in kleedkamers en het verbod op publiek lastig te handhaven.

"Ik stel de eisen niet ter discussie, maar wel de gevolgen ervan." Volgens de BAV-voorzitter leunen veel amateurclubs op vrijwilligers, voor wie het steeds moeilijker wordt om alle maatregelen te handhaven. "80 procent van de leden geeft aan niet meer in staat te zijn alle regels uit te voeren."

BAV, een organisatie waarbij zo'n 1.600 amateurvoetbalclubs zijn aangesloten, pleit sinds vorige week bij de KNVB voor een tijdelijke onderbreking van de amateur-competities tot en met de winterstop. "We hopen dat we na de winterstop, als het weer ook weer wat beter wordt, we gewoon weer kunnen voetballen en dat er ook weer publiek bij mag zijn", aldus van Olffen.

Toch vindt BAV het wel belangrijk dat mensen blijven sporten, of dat nou in competitieverband is of niet. "Blijf vooral lekker sporten, maar verplicht clubs niet om op zaterdag een wedstrijd te spelen", aldus Van Olffen. Volgens de voorzitter heeft de KNVB aangegeven "coulant te zijn tegenover verenigingen die niet willen spelen".

Regels zijn vooral lastig voor volwassenen

Vooral volwassen amateursporters lijken niet uit de voeten te kunnen met de coronasluiting van sportclubs na 17.00 uur. De jongeren zijn flexibeler: teams worden samengevoegd en trainingen waar nodig aangepast.

Tieners komen nu sneller na school direct sporten. Maar studenten en vooral volwassenen met een vaste baan lopen met de nieuwe lockdownregels tegen problemen aan, merkt Floris Heuer van Kampong in Utrecht, een voetbal- en hockeyvereniging met meer dan zesduizend leden.

"Wij hebben het geluk dat ons terrein ruimte genoeg biedt om meer mensen voor 17.00 uur te laten sporten zonder dat het echt druk wordt", zegt hij. "Maar we merken wel dat vooral de volwassen sporters, onze senioren, niet meer kunnen komen. Die zijn overdag gewoon aan het werk."

De club is ook deels afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers en vrijwilligers. "In sommige gevallen voegen we teams samen en bedenken een training waar meer mensen aan mee kunnen doen, zoals een circuit."

Kantines mogen wel openblijven

"Je wordt er niet vrolijk van", zegt Gerard Heskamp van Quick'20 uit Oldenzaal. "Ik snap ook wel dat dit soort zaken gedaan moeten worden, maar 17.00 uur had ook 19.00 uur kunnen zijn." De voorzitter van de Twentse voetbalclub had liever gehad dat er wat meer ruimte was voor maatwerk.

Heskamp vindt het jammer dat kantines op wedstrijddagen overdag wel open mogen blijven, maar dat er wel maatregelen worden getroffen die het sporten beperken. "Ik zou zeggen: laten we doordeweeks gewoon 's avonds trainen, en op zaterdag de kantine op slot doen."

Veel praktische problemen van de 17.00 uur-maatregel ondervindt Quick'20 niet. "Je doet om 17.00 uur het licht uit, dan wordt het lastig om door te voetballen." De oplossing voor het herindelen van avondtrainingen van Quick'20 is volgens Heskamp heel simpel: "Teams die normaal gesproken 's avonds trainen, kunnen een verzoek indienen voor een tijdstip voor 17.00 uur. En dan plannen we dat in."

Zwembaden zoeken creatieve oplossingen

Ook in de zwembaden worden vooral creatieve oplossingen gezocht, zegt voorzitter André de Jeu van Sport & Gemeenten. Die koepel overziet onder meer het schoolzwemmen, dat op gemeentelijk niveau wordt gecoördineerd.

"We zien veel overleg en samenwerking tussen de scholen en de zwembaden, zodat de 'latere lessen' na 17.00 uur nu voor schooltijd worden gegeven", legt hij uit. "Andere zwembaden passen de tijd van de lessen aan. Door er blokken van 40 minuten in plaats van een uur van te maken, kunnen er voor 17.00 uur meer lessen worden gegeven."

De Jeu erkent dat het niet ideaal is. "Maar voor niemand in Nederland is de huidige corona-situatie ideaal, we roeien met de riemen die we hebben", beklemtoont hij. "We merken dat alle instructeurs heel flexibel mee denken en creatief worden. Iedereen is er van doordrongen dat elk alternatief beter is dan kinderen die helemaal niet meer kunnen sporten."