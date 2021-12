Het totale aantal bedden op de intensive care (ic) wordt opgeschroefd naar 1.250, bevestigt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vrijdag na berichtgeving van Trouw. Het is de bedoeling dat de Nederlandse ziekenhuizen maandag over zo veel ic-plekken beschikken.

De ic's telden donderdag in totaal 1.143 plekken, dus dat betekent dat er in een paar dagen tijd ruim 100 bij moeten komen.

Volgens een woordvoerder van het LNAZ is het de bedoeling dat dat gaat lukken, maar zijn daarvoor meer verpleegkundigen nodig. Dat gaat ten koste van operaties. "Daar moeten we er nog meer van gaan afzeggen, en het is afschuwelijk voor de mensen die dat betreft."

De opschaling naar 1.250 ic-plekken is een tussenstap naar de uiteindelijke maximumcapaciteit van 1.350 plekken op de intensive care. Meerdere ziekenhuizen uiten in gesprek met Trouw hun twijfels over de haalbaarheid van dat aantal, maar LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers zei eerder deze week in een briefing aan de Tweede Kamer dat "onder druk alles vloeibaar" wordt.

44 Kuipers denkt dat maatregelen langer nodig zijn voor minder opnames

Geen sprake van code zwart

Er is nu geen sprake van code zwart, zoals Peter van der Voort, ic-hoofd van het Groningse UMCG, donderdagavond in de talkshow BEAU beweerde, al is het natuurlijk wel zo dat de druk in ziekenhuizen hoog is en dat veel reguliere zorg al is uitgesteld.

Code zwart betekent dat er in het hele land geen ic-bed meer vrij is voor nieuwe patiënten die worden binnengebracht. Die fase wordt afgekondigd door de minister voor Medische Zorg, en dat wordt ook nog gecontroleerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Donderdag lagen er in totaal 1.040 patiënten op de ic. 605 van hen hebben COVID-19 en 435 hebben andere ic-zorg nodig. Als code zwart is afgekondigd, is alle reguliere zorg afgeschaald en liggen er op de ic alleen patiënten die acuut hulp nodig hebben - de coronapatiënten én zo'n 350 niet-coronapatiënten, zoals mensen die een hersenbloeding of verkeersongeval hebben gehad.

Voor de coronacrisis moesten er in Nederland altijd 188 zogeheten BOSS-bedden vrij zijn, verspreid over het land. Dat zijn plekken die beschikbaar moeten zijn voor personen die acuut ic-hulp nodig hebben. Bij code zwart zijn die 'noodbedden' er niet meer.

Donderdag waren er ruim 100 vrije BOSS-bedden. Het afgesproken aantal van 188 wordt al een hele tijd niet meer gehaald.