Het UMC Groningen (UMCG) moet nu al strenger zijn bij het selecteren van patiënten voor de intensive care, zei senator en ic-hoofd Peter van der Voort donderdagavond in de talkshow BEAU.

Bij het selecteren van patiënten "merk je dat het kwartje al wat eerder naar 'niet opnemen op de ic' valt", aldus Van der Voort. "Een strengere selectie op medische criteria is fase 3A. En vanaf fase 3 is het code zwart. Feitelijk kun je dus zeggen dat we daarin zitten."

Code zwart betekent dat er niet voldoende plekken zijn voor alle patiënten die normaal gesproken wel geholpen zouden worden. De situatie moet worden afgekondigd en wordt dan ook gecontroleerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Die controles worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat in het hele land sprake is van dezelfde situatie, een regionale code zwart bestaat namelijk niet.

'Intensivisten maken andere keuzes'

Volgens Van der Voort is er op dit moment in zijn ziekenhuis onvoldoende plaats voor alle patiënten die zorg nodig hebben.

"Er zijn patiënten die je normaal gesproken het voordeel van de twijfel geeft en dan zeg je: We gaan het gewoon proberen'", zegt Van der Voort. "En nu kies je er eerder voor om het niet meer te proberen." Zo hoort hij van zijn intensivisten dat ze drie weken geleden andere keuzes zouden hebben gemaakt dan nu.

Hij wijst erop dat de helft van alle Nederlandse ic-plekken is bezet met COVID-19-patiënten. De totale bezetting op de ic steeg donderdag met 28 personen tot 1.052 personen, onder wie 605 coronapatiënten.

Van der Voort is ook kritisch op demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). "Zij zeggen dat we nog naar vijftienhonderd bedden kunnen en dat er tot die tijd niets aan de hand is. Maar dat is niet de praktijk; die is dat we nu al strenger selecteren."