Een verdachte van betrokkenheid bij de rellen in Rotterdam tijdens een coronaprotest vorige maand heeft zich donderdagavond gemeld bij de politie. De man was herkenbaar te zien in een uitzending van opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

De rellen van 19 november op en in de omgeving van de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Onder meer politiewagens, scooters en winkels raakten beschadigd.

Ook politieagenten waren doelwit. De agenten voelden zich dusdanig bedreigd dat ze gericht schoten op de menigte. Vier vermeende relschoppers raakten gewond door politiekogels.

In Bureau Rijnmond werden ook herkenbare beelden van zeven andere verdachte relschoppers getoond. Ook zijn de beelden online vrijgegeven. Tot dusver zijn vijftig mensen aangehouden wegens vermeende betrokkenheid bij de rellen.

De politie selecteerde de beelden uit duizenden uren aan beeldmateriaal. Een van de verdachten is wazig in beeld gebracht, omdat hij nog minderjarig is.

Op korte termijn wil de politie meer van dit soort beelden naar buiten brengen om relschoppers beter in het vizier te krijgen en op te sporen.