Niet-kwetsbare mensen die coronagerelateerde klachten hebben zoals hoesten of keelpijn mogen vanaf vandaag eerst thuis een zelftest doen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Is die test positief, dan pas moeten ze naar een GGD-teststraat voor een bevestiging van de uitslag. Tot vandaag hoorde je een zelftest alleen te gebruiken als je helemaal geen corona-achtige klachten hebt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

Vanwege de grote drukte bij de GGD kondigde het demissionaire kabinet op 24 november aan dat de regels rond zelftesten uiterlijk 3 december zouden veranderen. Dit verandert niets aan de quarantaineregels.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt aan NU.nl dat de nieuwe regels ook voor kinderen gelden. Sinds eind november moeten kinderen thuisblijven wanneer ze bijvoorbeeld een lichte verkoudheid hebben. De kinderen moesten zich in dat geval ook laten testen bij de GGD.

Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' gold eerder alleen voor kinderen van ouder dan twaalf jaar. Vanaf vrijdag mogen kinderen ook na een negatieve zelftest weer naar school of het kinderdagverblijf.

De woordvoerder van het ministerie benadrukt dat mensen wel langs de GGD moeten wanneer de milde klachten aanhouden. "De nieuwe regels houden niet in dat je na een week klachten zelftests moet blijven doen."

Sneltest volgens ministerie betrouwbaar genoeg bij klachten

Het kabinet baseert zich op een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT zegt dat het erg druk is in de teststraten van de GGD's. Door zelftesten toe te staan, zouden mensen eerder bereid zijn zich te laten testen bij klachten.

De belangrijkste reden voor het nieuwe advies is volgens het ministerie dat uit onderzoek is gebleken dat sneltesten betrouwbaar genoeg zijn bij klachten.

Het ministerie benadrukt dat mensen die zich willen zelftesten kwalitatief goede zelftesten moeten gebruiken. Die testen zijn te herkennen aan het CE-logo op de verpakking.

Na contact met besmette persoon wel naar GGD

Heb je contact gehad met iemand die besmet bleek met het coronavirus, dan moet je sowieso naar de GGD voor een test, laat de woordvoerder weten aan NU.nl. Je mag wel eerst een zelftest doen, maar moet dan alsnog in quarantaine blijven.

Op de vijfde dag moet je je bij de GGD laten testen. Als die test negatief is, mag je uit quarantaine.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel meldde NU.nl op basis van berichtgeving van de NOS en de Volkskrant dat de nieuwe regels rond zelftesten vrijdag in zouden gaan. Ze gaan echter vandaag al in, zo blijkt uit informatie van VWS. Het bericht is aangepast.