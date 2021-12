Als je tot de groep niet-kwetsbare personen behoort, mag je vanaf donderdag ook bij milde coronagerelateerde klachten zoals keelpijn of hoesten een zelftest doen. Bij een negatieve zelftest hoef je vervolgens niet meer thuis te blijven. Hoe zit dat?

De nieuwe regels rond zelftesten in het kort: Als je klachten hebt, mag je een zelftest doen. Je mag ook nog naar de GGD voor een test.

Valt de zelftest positief uit, dan moet je alsnog naar de GGD voor bevestiging van de uitslag.

Ook als de zelftest negatief is, moet je je aan de basisregels houden. Dus regelmatig handen wassen, niezen in je elleboog, geen handen schudden en afstand houden.

Houden je klachten langer dan een dag aan? Doe dan nog een keer de zelftest.

Houden de klachten nog langer aan? Worden ze erger of verlies je je reuk of smaak? Maak dan een testafspraak bij de GGD.

Heb je een kwetsbare gezondheid? Ga dan naar de GGD.

Contact gehad met een besmette persoon? Ook dan ga je naar de GGD.

Geldt dit ook als je niet gevaccineerd bent?

Ja, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigd aan NU.nl. Daarnaast gelden de nieuwe regels ook voor kinderen.

Is een zelftest niet langer minder betrouwbaar dan een PCR-test, zoals eind november nog werd gezegd?

De belangrijkste reden voor het nieuwe advies is dat uit onderzoek zou blijken dat sneltesten betrouwbaar genoeg zijn bij klachten, zo laat het ministerie weten.

Het demissionaire kabinet baseert zich op een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat zegt dat het erg druk is in de teststraten van de GGD's. Door zelftesten toe te staan, zouden mensen eerder bereid zijn zich te testen bij klachten.

Hoe zit het precies als je contact hebt gehad met iemand die positief is getest op corona?

Dan moet je sowieso naar de GGD voor een test, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten aan NU.nl. Op de vijfde dag moet je je bij de GGD laten testen.

Als daar de test negatief is, mag je uit quarantaine. Kinderen tot en met drie jaar hoeven niet thuis te blijven als ze nauw contact hebben gehad met een besmette persoon.

Ik heb een kwetsbare gezondheid. Mag ik ook een zelftest doen bij klachten?

Alleen mensen die behoren tot de groep niet-kwetsbare personen mogen volgens de nieuwe regels bij klachten een zelftest doen. Heb je een kwetsbare gezondheid? Ga dan naar een GGD voor een PCR-test.

Werk je met mensen met een zwakke gezondheid? Ga ook dan bij milde klachten altijd naar de GGD.

Hoe kom ik erachter of ik behoor tot een kwetsbare groep?

Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van groepen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.

Voorbeelden van risicogroepen zijn mensen van ouder dan zeventig jaar, personen met chronische luchtweg- of longproblemen en mensen met een verminderde weerstand door bijvoorbeeld medicijngebruik. Ook mensen met zeer ernstig overgewicht, het syndroom van Down, diabetes en chronische hartproblemen behoren tot de kwetsbare groepen.

En de quarantaineregels? Veranderen die door de nieuwe regels rond zelftesten?

Nee. De quarantaineregels zijn in november strenger geworden omdat het aantal positieve tests sterk opliep. Je moet onder meer veel sneller in quarantaine. Een overzicht van de nieuwe quarantaineregels lees je hier.

En de recentste coronamaatregelen? Wat zijn die?

Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven. Mondkapjes zijn op meer plekken verplicht.

Er is in ieder geval tot 18 december sprake van een avondlockdown: alle niet-essentiële sectoren moeten tussen 17.00 uur en 5.00 uur gesloten zijn. De avondlockdown geldt voor onder meer evenementen, restaurants, theaters en bioscopen. Ook amateursport is tussen 17.00 uur en 5.00 uur niet toegestaan.

Leerlingen vanaf groep 6 moeten mondkapjes dragen in de gang. Dat geldt ook voor leerlingen op middelbare scholen.

Hoe weet ik of ik een betrouwbare zelftest heb?

Kwalitatief goede zelftesten zijn te herkennen aan het CE-logo op de verpakking. Je kunt zelftesten kopen bij onder meer apotheken, drogisterijen en supermarkten.

Ik heb geen geld voor een zelftest. Wat nu?

De Rijksoverheid doneert zelftests aan Voedselbank Nederland en het Armoedefonds. Ook aan medewerkers en leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en hoger onderwijs worden gratis zelftesten verstrekt. Hetzelfde geldt voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in thuisisolatie zitten omdat ze besmet zijn met het coronavirus.