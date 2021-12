Militairen zijn donderdag begonnen met het helpen van GGD's bij het afnemen van coronatests. Zes GGD-regio's maken nu gebruik van de extra hulp. Vanaf volgende week zullen dat er ongeveer twaalf zijn.

In eerste instantie gaat het om zo'n dertig militairen, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in gesprek met NU.nl. "De komende dagen wordt dat uitgebreid. Een kleine vierhonderd soldaten hebben inmiddels praktijkles gehad."

De militairen zijn onder andere aan de slag gegaan in een teststraat in Almere. Zo helpen zij de testcapaciteit te vergroten, aldus GGD Flevoland. "Door de hulp van Defensie kunnen we meer en sneller mensen testen."

Volgens programmadirecteur Jaap Eikelboom is de GGD landelijk bezig de testcapaciteit op te schalen met het oog op het grote aantal besmettingen. "Wij zijn blij met de hulp van Defensie daarbij."

Daarnaast zou nog worden gekeken naar extra personeel om de boostercampagne te versnellen. GGD GHOR Nederland zegt dat ook onder meer het Rode Kruis en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) daarbij helpen. Op welke manier de militairen daarbij kunnen helpen, wordt nog onderzocht.