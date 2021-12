De leiders van de zestien Duitse deelstaten, bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde opvolger Olaf Scholz zijn het eens geworden over nieuwe coronamaatregelen. De ingrijpendste maatregelen zijn gericht op mensen die niet zijn ingeënt tegen COVID-19.

Daarbij moet er vanaf februari 2022 een vaccinatieplicht komen. Het Duitse parlement moet dat voorstel nog wel goedkeuren.

De parlementariërs hoeven bij deze stemming niet de partijlijn te volgen, maar mogen stemmen zoals ze dat zelf willen. Doordat de vaccinatieplicht in februari moet ingaan, hebben mensen nog voldoende tijd om daarvoor hun prikken te halen.

Mensen die niet zijn ingeënt, worden door de nieuwe maatregelen voor een groot deel uit het openbare leven in Duitsland verbannen. Veel vrijetijdsbesteding is alleen nog toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd tegen COVID-19 of recent zijn genezen. Zelfs dan is er op sommige plekken nog een negatieve testuitslag nodig.

De regel geldt voor horeca, theaters, bioscopen en niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels. Supermarkten blijven wel voor iedereen open. Discotheken en nachtclubs mogen openblijven, maar moeten sluiten zodra er meer dan 350 besmettingen per 100.000 inwoners van de betreffende regio zijn geteld in de afgelopen week.

"De vierde golf moet snel gebroken worden", zei Merkel tijdens het aankondigen van de regels. De regering hoopt dat het aantal besmettingen snel terugloopt.

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland stijgt de laatste weken snel, net als in buurlanden. De ziekenhuiszorg komt daardoor steeds meer onder druk te staan.