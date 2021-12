De omikronvariant van het coronavirus zal binnen enkele maanden verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle coronabesmettingen in Europa. Dat meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, donderdag.

Volgens de ECDC blijkt uit voorlopige gegevens uit Zuid-Afrika, waar de mutatie voor het eerst werd gevonden, dat de omikronvariant een "aanzienlijk groeivoordeel" heeft ten opzichte van de deltavariant, die op dit moment nog dominant is in Europa. Dit betekent dat de omikronvariant de deltavariant aan het verdringen is.

De omikronvariant heeft meerdere veranderingen (mutaties) aan de uitsteeksels waarmee het coronavirus een lichaamscel vastgrijpt en binnendringt. Die mutaties "maken het heel waarschijnlijk dat antistoffen van een doorgemaakte besmetting of van vaccinatie minder goed werken", meldt het ECDC.

In hoeverre de huidige vaccins of een opgebouwde immuniteit door een eerdere besmetting werken tegen de nieuwe variant moet nog beter worden onderzocht.

De WHO bestempelt de omikronvariant als zorgelijk, omdat die besmettelijker lijkt dan eerdere varianten. Voor zover bekend zijn er geen mensen ernstig ziek geworden na een besmetting met de omikronvariant. De ECDC bevestigt dit.

Volgens de Europese organisatie zijn tot nu toe 352 omikrongevallen vastgesteld in 27 landen. In de EU en de Europese Economische Zone, waartoe bijvoorbeeld ook Noorwegen behoort, is de variant gevonden bij zeventig mensen in dertien landen. Nederland is met zestien gevallen koploper.