Opnieuw loopt Nederland achter in de vaccinatiecampagne. Precies twee weken na het toedienen van de eerste boosterprik zijn er ongeveer 200.000 extra coronavaccins toegediend. Daarmee bungelt Nederland onderaan in de lijst met Europese landen. Dit is hoe het in deze landen gaat.

De boostercampagne in Nederland in het kort: De eerste boosterprik werd op 18 november gezet.

Ongeveer 98.000 tachtigplussers hebben al een extra prik gehaald bij de GGD's. Daarnaast worden de boostershots ook toegediend aan zorgpersoneel. In totaal zijn zo'n 200.000 extra prikken gezet.

Eind deze week moeten dat 700.000 worden.

Mensen worden uitgenodigd op basis van leeftijd. Rond de jaarwisseling moeten alle zestigplussers aan de beurt zijn geweest.

Uiteindelijk zou iedereen die dat wil, een boosterprik moeten kunnen halen.

Duitsland zette er al meer dan 10 miljoen

In Duitsland werd de eerste boostershot in september al gezet. Dat is twee maanden eerder dan in ons land. Inmiddels hebben dan ook meer dan 10 miljoen Duitsers een boosterprik gehad. Dat komt neer op ongeveer 12,5 procent van de 83 miljoen inwoners van het land.

Ook in Duitsland begon men met het prikken van de meest kwetsbaren. Eerst kregen de ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen een boosterprik. Inmiddels kunnen alle volwassenen een extra dosis halen. Momenteel zet het land zo'n 657.000 boostervaccinaties per dag.

België: Bijna 1,6 miljoen boosterprikken

Het 11,5 miljoen inwoners tellende België zette al 1,6 miljoen boosterprikken in de armen van haar bevolking. De afgelopen zeven dagen werden per dag gemiddeld ongeveer 63.000 boosterprikken per dag gezet.

Dat België al ruim een miljoen boosters kon dienen, kwam omdat het land in oktober al startte. Momenteel worden bij de zuiderburen de kwetsbaren en zorgmedewerkers nog een keer gevaccineerd.

Vanaf deze week krijgt ook de rest van de bevolking een uitnodiging in de bus. In België selecteren ze niet zo zeer op leeftijd, maar komen eerst mensen die het vaccin van Janssen hebben gekregen aan de beurt. Daarna volgen de mensen die AstraZeneca hebben gekregen. Als laatste krijgen de mensen die eerder Moderna of Pfizer kregen een boostershot.

In maart 2022 verwacht het land de boostercampagne te hebben afgerond.

Teller in Frankrijk op 7 miljoen boosters

In Frankrijk begon men net als in Duitsland in september al met de boostercampagne. Kwetsbare ouderen waren als eerste aan de beurt.

De Franse overheid adviseert sinds november dat iedereen van 18 jaar en ouder een boosterprik gaat halen. Voorwaarde daarvoor is dat de laatste dosis Pfizer, Moderna of Janssen ouder dan vijf maanden is. Daags na de aankondiging hadden zich al zeker 1,2 miljoen Fransen zich aangemeld voor de prik, onder meer omdat de geldigheid van de coronapas in het geding is als je laatste prik meer dan zeven maanden geleden is.

Vanaf 15 december moet mensen van 65 jaar en ouder een derde prik hebben gehad om voor een geldig vaccinatiebewijs. Een maand later geldt die maatregel voor alle volwassenen. Toeristen krijgen met dezelfde maatregel te maken.

Verenigd Koninkrijk: Al bijna 20 miljoen boosters

In het VK krijgen dagelijks zeker 372 duizend mensen een derde prik of booster. Het totale aantal ligt nu op bijna 20 miljoen. In september werden de eerste boosterprikken gezet in het VK.

Eind november werd aangekondigd dat alle volwassenen vanaf drie maanden na hun laatste vaccinatie, in aanmerking komen voor een derde prik. Eerder gold dat alle volwassenen boven de veertig en iedereen boven de zestien met onderliggende gezondheidsproblemen vanaf zes maanden na de tweede prik een booster konden krijgen.