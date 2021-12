Mensen die in het quarantainehotel in Badhoevedorp bij Schiphol zitten, mogen het hotel donderdag verlaten als ze woensdag een negatieve testuitslag krijgen. Dat laat een woordvoerder van GGD Kennemerland weten.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

De GGD komt donderdagochtend met meer informatie over de uitslag van de hertesten voor het coronavirus en mogelijk de omikronvariant.

Alle 44 reizigers die sinds vrijdag na hun aankomst uit Zuid-Afrika nog in het hotel in isolatie zitten, hebben dinsdag opnieuw een coronatest laten afnemen. Woensdag wordt hen de uitslag medegedeeld door GGD Kennemerland. "Zij worden persoonlijk gebeld. Sommigen hebben hun uitslag al binnen. Donderdag mogen ze pas uit isolatie. Dat hebben we zo afgesproken, dat is de procedure", aldus de woordvoerder.

Op twee KLM-vluchten uit Johannesburg en Kaapstad bleken besmette reizigers te zitten. De GGD moest in allerijl meer dan zeshonderd passagiers testen. Uiteindelijk bleken 61 passagiers besmet met het coronavirus. Zeker veertien hadden de omikronvariant, die ontdekt is in het zuiden van Afrika. Zij moesten verplicht in isolatie in het hotel. Alle andere reizigers uit de twee toestellen moesten in thuisquarantaine.

Een Spaans echtpaar dat na hun vlucht van Zuid-Afrika naar Amsterdam een quarantainehotel verliet en vervolgens in een vliegtuig op Schiphol werd aangehouden, was in de veronderstelling dat het het hotel gewoon mocht verlaten. Dinsdag werden ze vrijgelaten. Het echtpaar heeft zich niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl weten.