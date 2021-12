Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil het zetten van boosterprikken tegen COVID-19 eind deze week gaan versnellen. Dat zegt een woordvoerder woensdag tegen NU.nl. De aankondiging komt na kritiek op de stroeve start van de boostercampagne in Nederland.

Vrijdag stuurt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een brief naar de Tweede Kamer over het boosteroffensief. Dan wordt ook duidelijk wie er precies gaan meehelpen om de versnelling te realiseren.

Eerder werd al bekend dat 750 militairen mee gaan helpen met prikken en in sommige gevallen ook tests afnemen. Ook medisch studenten gaan boosterprikken zetten. Of bijvoorbeeld ook huisartsen meer gaan prikken, wordt vrijdag bekend.

De boostercampagne in Nederland komt tot nu toe traag op gang. De Gezondheidsraad adviseerde begin november een boosterprik te geven aan alle zestigplussers. Op 18 november werd de eerste boosterprik in ons land gezet. Sindsdien kregen zo'n 98.000 tachtigplussers een boosterprik bij de GGD. Volgens het RIVM zijn er in totaal zo'n 200.000 boosterprikken gezet.

Omdat er ook wordt geprikt in zorginstellingen met een eigen medische dienst, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, verwacht VWS eind deze week 700.000 boosterprikken te hebben gezet.

Nederland blijft daarmee nog altijd fors achter bij andere Europese landen. In het Verenigd Koninkrijk, waar momenteel 2,5 miljoen boosterprikken per week worden gezet, heeft een derde van de volwassen bevolking al een boosterprik gehad. In België heeft een tiende van de bevolking (ruim een miljoen mensen) de oppepper al gehad.

Leeftijd blijft bepalend voor volgorde

Tot nu toe hebben verpleeghuizen 181.000 vaccins gekregen, die bedoeld zijn voor bewoners. De bijna 300.000 vaccins die aan ziekenhuizen zijn geleverd, zijn voor eigen ziekenhuispersoneel. Defensie ontving tot nu toe 29.000 vaccins.

De woordvoerder benadrukt dat de volgorde waarin mensen worden uitgenodigd voor een boosterprik nog altijd op basis van leeftijd is. Bij oudere mensen is gebleken dat de bescherming na een vaccinatie na ongeveer zes maanden begint af te nemen.

Naast de boosterprikken worden er ook derde prikken gezet. Die zijn voor mensen met een immuunstoornis. De derde prik bestaat uit een grotere dosis dan een boosterprik. Sinds oktober zijn er 107.000 derde prikken gezet bij mensen met een zwak immuunsysteem. Daarmee is die groep volgens VWS zo goed als volledig geprikt.