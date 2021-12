Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3.200. Dat heeft Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag gezegd tijdens een briefing aan de Tweede Kamer. Nu behandelen de ziekenhuizen ruim 2.800 coronapatiënten.

Het geschetste scenario voltrekt zich als de huidige trend doorzet. Die trend laat zien dat de procentuele stijging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis licht afneemt. Van een daling is echter nog geen sprake. Kuipers heeft ook nog niet gezegd wanneer hij de daling verwacht.

Als Kuipers voorspelling klopt, liggen er half december 2.430 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat zijn er nu 2.200. Op de intensive cares (ic) zouden dan 780 coronapatiënten liggen. Dat zijn er nu ongeveer 600.

Daarnaast schetste Kuipers nog twee scenario's die hij zelf allebei niet zo waarschijnlijk acht. Als de maatregelen amper effect hebben en de huidige groei doorzet, stijgt het aantal opgenomen coronapatiënten tot zo'n 3.700, van 900 wie op de ic.

In het ongunstigste geval zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen tot bijna 4.500 kunnen stijgen, van wie ruim 1.100 op de ic. Dat scenario voltrekt zich als de dagelijkse instroom in de ziekenhuizen toe gaat nemen.

Kuipers noemde dat laatste scenario "niet het meest realistische" beeld, want dat zou betekenen dat de maatregelen totaal geen effect hebben. "Laten we dat echt maar even parkeren", aldus de LNAZ-voorzitter.

44 Kuipers denkt dat maatregelen langer nodig zijn voor minder opnames

Vaccinatie helpt ziekenhuisopname te voorkomen

Uit de cijfers die Kuipers tijdens de briefing aan de Tweede Kamer toonde bleek weer dat het coronavaccin werkt om ziekenhuisopname te voorkomen.

De verdeling gevaccineerd-ongevaccineerd in de ziekenhuizen is weliswaar bijna gelijk, maar de groep ongevaccineerden is in de bevolking vele malen kleiner dan de groep die zich wel liet vaccineren.

De gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis zijn ook vaak ouder dan de ongevaccineerde patiënten. Van de gevaccineerde patiënten is drie kwart zeventigplusser en van de ongevaccineerde patiënten is een derde zeventig jaar of ouder.

Daarnaast heeft 80 procent van de gevaccineerde patiënten een onderliggende aandoening aan bijvoorbeeld het hart of de longen. Van de ongevaccineerde groep coronapatiënten was maar liefst twee derde voor de infectie gezond, maar zij moesten dus toch vanwege COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen.