Nigeriaanse autoriteiten hebben in een testmonster van oktober toch niet de omikronvariant van het coronavirus aangetroffen. Zij meldden dat eerder op woensdag, maar het blijkt nu om de deltavariant van het virus te gaan.

De informatie suggereerde dat de omikronvariant er mogelijk al rondging voordat die in november in zuidelijk Afrika werd ontdekt.

De laatste dagen is steeds meer bekend geworden over de verspreiding van de nieuwe variant. Zo is nu ook duidelijk dat de coronavirusvariant zich al medio november in Nederland verspreidde.

Iemand die tussen 19 en 23 november in Nederland positief testte op het coronavirus, droeg de omikronvariant bij zich. Diegene was echter niet op reis geweest en moet het virus dus in Nederland hebben opgelopen. In de Europese Unie zijn zeker 42 besmettingen met deze variant geconstateerd.

De omikronvariant lijkt iets besmettelijker te zijn dan de deltavariant. Dat is echter nog niet bevestigd door de WHO. Ook is nog niet duidelijk of de nieuwe variant mensen zieker maakt en hoe goed de vaccins werken bij een besmetting met de omikronvariant.