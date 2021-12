Het RIVM meldde dinsdag dat de besmettingscijfers lijken te stabiliseren als gevolg van de coronamaatregelen die half november ingingen. Veel NUjij-bezoekers vroegen zich echter af of dat niet komt doordat de GGD's niet meer tests kunnen afnemen. Dat is zeer waarschijnlijk niet het geval, en dat zit zo.

De GGD voerde meer tests uit, maar het aandeel positieve tests daalde. Koepelorganisatie GGD GHOR meldde eerder al dat de testcapaciteit zowel landelijk als regionaal wordt opgeschaald. Dat lijkt per week te lukken.

In de tweede week van november namen GGD's ongeveer 554.000 tests af. Een week later lag dat aantal op 630.000 tests, en in de afgelopen week werden 667.000 tests afgenomen.

Terwijl het aantal afgenomen tests dus steeg, nam het aandeel positieve tests juist af. In de afgelopen week was 21,4 procent van de afgenomen tests positief, in de week ervoor was dat 22,2 procent. Dat is een kleine daling, maar doordat er meer tests werden afgenomen wel een teken dat het aantal besmettingen stabiliseert.

GGD GHOR liet aan NU.nl weten nog niet aan de maximale testcapaciteit te zitten. Wel zijn er bepaalde 'piekmomenten' op een dag. Dan bellen veel mensen tegelijkertijd om een afspraak te maken en is het dus druk.

Volgens de GGD kan nog steeds iedereen die dat wil zich laten testen. Soms moet er alleen een ander tijdstip of andere locatie gekozen worden, om drukte te vermijden. Mensen doen dat overigens niet altijd.

RIVM-topvrouw Aura Timen noemde het dinsdag in gesprek met NU.nl "niet aannemelijk" dat de testcapaciteit bij de GGD's een oorzaak is van de stabilisatie van het aantal positieve tests.

Ook de stijging van het aantal ziekenhuiscijfers lijkt (voorzichtig) af te vlakken, hoewel er nog altijd veel mensen in de ziekenhuizen terechtkomen. Het aantal ziekenhuisopnames is voor het OMT en het demissionaire kabinet een belangrijke kernwaarde bij het in de gaten te houden van het virus.

In de afgelopen week werden in totaal 1.996 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Een week eerder ging het om 1.963 opgenomen patiënten. Dat is nog altijd een stijging, maar die is veel kleiner dan in de weken ervoor.

Die afvlakking is bij uitstek een teken dat de stabilisatie een gevolg van de maatregelen is. Ziekenhuisopnames hebben namelijk niets te maken met de testcapaciteit van de GGD. Als mensen ziek genoeg worden, komen ze namelijk hoe dan ook in het ziekenhuis terecht - of ze nou getest zijn of niet.

Het aantal opnames op de intensive care stijgt wel nog altijd. Dat komt doordat patiënten vaak eerst op de verpleegafdeling terechtkomen en daarna pas op de ic. Omdat de ziekenhuisopnames afvlakken, is de verwachting dat binnenkort hetzelfde gebeurt met het aantal ic-opnames.