De bescherming die een coronavaccin biedt aan ouderen is weer iets minder sterk. De prikken beschermen zeventigplussers nog voor 84 procent tegen ziekenhuisopname en voor 93 procent tegen opname op de intensive care. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag tegen de Tweede Kamer.

Bij zijn vorige briefing, half november, boden de vaccins bij ouderen 87 procent bescherming tegen ziekenhuisopnames. Begin november was het 89 procent.

Ook bij mensen die jonger dan zeventig zijn, zwakt de bescherming iets af. Bij hen zijn de vaccins voor 94 procent effectief tegen ziekenhuisopnames, terwijl dit eerder zo'n 97 procent was.

Om de afweer te versterken is Nederland onlangs, als laatste land in de regio, begonnen met het geven van boosterprikken. Voorlopig zijn zorgmedewerkers, mensen van tachtig jaar en ouder, bewoners van zorginstellingen en mensen met het downsyndroom als eersten aan de beurt.

Over een tijdje krijgen mensen van 60 tot en met 79 jaar een uitnodiging. In de loop van volgend jaar volgt de rest van de bevolking.

'Eerder beginnen met boosterprik had ziekenhuisopnames kunnen voorkomen'

RIVM-directeur Van Dissel denkt dat er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen waren als ze eerder een boosterprik tegen COVID-19 hadden gekregen. Hoeveel opnames het had gescheeld en of het beter was geweest om eerder te beginnen met extra prikken, kon hij woensdag niet zeggen.

Uit Israëlisch onderzoek naar het Pfizer-vaccin bleek dat het risico op een ernstig ziekteverloop na een booster ongeveer 90 procent kleiner was dan bij mensen die maar twee prikken hadden gekregen. Van Dissel zei dat onderzoek te kennen, maar wees erop dat de mensen die meededen aan het onderzoek vrij kort in de gaten gehouden waren. Hij zou dat "graag veel langer zien".

Volgens Van Dissel zijn er ook redenen om niet te snel te beginnen met boosters. Zo is een derde prik het effectiefst als mensen hun tweede prik een half jaar eerder hebben gekregen. "Als je ze te snel zet, dan is de toegevoegde waarde daar minder van."

Bovendien zou door iets langer te wachten het vaccin mogelijk geüpdatet kunnen worden om beter te beschermen tegen nieuwe varianten. Gezien de "geweldige toename" van het aantal coronagevallen in Nederland vindt hij het desondanks inmiddels verstandig om te beginnen met de boosterprikken.

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei in de Kamer dat boosters ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Zelfs als de extra bescherming van een boostershot minder is dan uit het Israëlische onderzoek bleek, zou daarmee de druk op de zorg veel minder kunnen zijn.