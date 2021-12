In alle rooms-katholieke kerken in het land worden na 17.00 uur geen diensten meer gehouden. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen ook in de kerken aan te scherpen, maakt de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) woensdag bekend. Ook tijdens Kerst worden in de avonduren geen publieke vieringen gehouden.

Vanwege de huidige ontwikkelingen is per direct besloten de fysieke avondvieringen niet meer door te laten gaan na 17.00 uur. De normale avondvieringen worden nu vervroegd zodat ze voor het einde van de middag afgelopen zijn. De RKK benadrukt dat de diensten na 17.00 uur nog wel op digitale wijze door kunnen gaan.

Die maatregel gaat ook gelden voor Kerst. Dat besluit is nu al genomen omdat veel kerken al zijn begonnen met het voorbereiden van de vieringen. Het besluit gaat de bisschoppen "zeer aan het hart", aldus de RKK. "Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen."

In de kerken moest al 1,5 meter afstand worden gehouden. De RKK laat weten dat bij kerken waar meer mensen willen samenkomen dan de anderhalvemeterregel toelaat een reserveringssysteem wordt ingevoerd. Ook moeten bezoekers nog steeds een mondkapje op als ze zich verplaatsen.

De kerken zijn overigens niet verplicht deze maatregelen te nemen. De gebedshuizen zijn op basis van godsdienstvrijheid uitgesloten van alle door het demissionaire kabinet doorgevoerde coronamaatregelen.