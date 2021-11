Het echtpaar dat werd vastgehouden in een isolatielocatie in Haren is per direct vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag besloten geen verzoek te doen het duo langer vast te houden.

Het OM heeft hiertoe besloten omdat de twee negatief hebben getest op corona. Eerder op de dag liet de advocaat van het stel al weten dat ze vrijgelaten werden. Het echtpaar heeft zich niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, laat een woordvoerder van het OM in gesprek met NU.nl weten.

De Portugese vrouw en Spaanse man werden zondag in quarantaine geplaatst in een hotel vlak bij Schiphol, omdat de vrouw na een vlucht vanuit Zuid-Afrika positief was getest.

In dat land is de omikronvariant van het coronavirus gesignaleerd. Wetenschappers maken zich zorgen over deze nieuwe mutatie.

De twee verlieten dat hotel echter en werden vervolgens uit een vliegtuig gehaald door de marechaussee en in gedwongen isolatie geplaatst in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het echtpaar liet daarna weten in de veronderstelling te zijn dat ze het hotel gewoon mochten verlaten. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer had een andere lezing: volgens haar was het stel "al vanaf het begin" opstandig.