De stabilisatie van het aantal positieve tests ten opzichte van vorige week, is zeer waarschijnlijk het gevolg van de maatregelen die half november zijn genomen. Dat zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl.

"We zien een stabilisatie in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. De cijfers komen overeen met wat twee weken na de maatregelen van 13 november verwacht mag worden", aldus Timen.

Het hoofd van van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM benadrukt wel dat er nog een lange weg te gaan is. Ondanks de stabilisatie verwacht het RIVM wel dat ook de besmettingscijfers nog een tijdje hoog zullen blijven voordat ze daadwerkelijk afnemen.

Daarnaast neemt het aantal ic-opnames en coronagerelateerde sterfgevallen nog altijd toe. Dat is volgens Timen een logisch gevolg van de eerdere stijging in het aantal positieve tests.

"De cijfers van de ic-opnames en sterfgevallen lopen altijd achter. Mensen raken eerst besmet, worden vervolgens ziek en soms zelfs ernstig ziek en vervolgens overlijden ze pas. Dat volgt allemaal op elkaar, daar zit tijd tussen."

Maatregelen van afgelopen weekend moeten voor afnamen zorgen

Het is wel een goed teken dat het reproductiegetal is gezakt naar 1,05. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelde vrijdag op de persconferentie dat de nieuwe maatregelen bedoeld zijn om de R-waarde "ruim onder de 1" te brengen. Of en wanneer dat gebeurt is volgens Timen afhankelijk van de naleving van de maatregelen.

"Het nieuwe pakket maatregelen (sinds afgelopen weekend, red.) is bedoeld om stevige afnamen te bewerkstelligen. Dat gaat dus nog extra effect sorteren. Maar we moeten ook de basisregels blijven naleven. Het hangt volledig van ons gedrag af."

In hoeverre de omikronvariant een effect gaat hebben op de cijfers, kon Timen nog niet zeggen. "De GGD is aan de slag gegaan met aanvullend bron- en contactonderzoek. We moeten daarvan nog horen om het nauwkeuriger in beeld te krijgen."

'Totaalpakket alleen effectief als alles wordt nageleefd'

Timen wijst erop dat het nieuwe pakket bedoeld is om het aantal contacten sterk te reduceren. Ze geeft daarbij als voorbeeld winkels die om 17.00 uur moeten sluiten en daarom tijdens openingstijden misschien drukker zijn.

"In drukke winkelstraten is het belangrijk om het aantal mensen te reguleren. Dat doe je naast de openingstijden ook met de maatregelen in de winkels zelf, zoals mondmaskers, afstand houden, looplijnen, aantal mensen per vierkante meter. Het totaalpakket is alleen effectief als alles wordt nageleefd."