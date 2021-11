Een van de twee mensen in Nederland die op 19 en 23 november bij de GGD positief testten op de omikronvariant, was kort daarvoor niet op reis geweest. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag aan NU.nl.

De twee besmettingen staan volgens het RIVM los van elkaar. Een van de twee personen was voor de positieve test wel op reis geweest, al is nog niet duidelijk waar precies. Hoe de ander besmet is geraakt, wordt nog onderzocht.

De twee testmonsters van 19 en 23 november zijn afkomstig van het laboratorium Saltro in Utrecht. Het is nog niet bekend of de positieve tests zelf ook in die regio zijn afgenomen.

Afgelopen vrijdag werden zeker veertien besmettingen met de nieuwe coronavariant aangetroffen onder passagiers van twee vluchten uit Zuid-Afrika. Verder onderzoek van het RIVM wees echter uit dat de variant daarvoor al in Nederland was.

De omikronvariant lijkt iets besmettelijker te zijn dan de deltavariant. Dat is echter nog niet met zekerheid bevestigd door de WHO. Ook is nog niet duidelijk of de nieuwe variant mensen zieker maakt en hoe goed de vaccins ertegen werken.