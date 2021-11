Het RIVM kreeg tussen maandagochtend en dinsdagochtend 65 meldingen dat een persoon aan de gevolgen van het coronavirus was overleden. Dat is het grootste aantal sinds 2 maart, bijna negen maanden geleden.

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft oplopen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 367 coronapatiënten. Dat komt neer op gemiddeld 52 meldingen per dag, het hoogste niveau sinds 24 februari. In de afgelopen twee weken is het sterftecijfer ongeveer verdubbeld.

Het aantal positieve tests blijft gelijk. In de afgelopen dag zijn 22.199 besmettingen bevestigd. Het is de vijftiende dag op rij met meer dan twintigduizend nieuwe gevallen. Dat wil niet zeggen dat het werkelijke aantal besmettingen gelijk blijft, omdat de GGD's niet veel meer mensen kunnen testen dan ze nu al doen. Het zou dus kunnen dat er meer mensen zijn die het coronavirus onder de leden hebben, maar dat het niet meer lukt om alle besmettingen te vinden.

Sinds het begin van de pandemie zijn in Nederland 2,6 miljoen positieve tests geregistreerd. Van ruim negentienduizend mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Bij het huidige tempo komt het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in de loop van december boven de twintigduizend uit. De werkelijke aantallen liggen hoger.