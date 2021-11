Afgelopen week testten 155.152 mensen positief op het coronavirus. Dat aantal is ongeveer gelijk aan dat van de week ervoor. De stabilisatie is volgens het RIVM waarschijnlijk een gevolg van de coronamaatregelen die op 13 november ingingen. Ook zakte het reproductiegetal (R-waarde) richting de 1.

Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen steeg wel, blijkt dinsdag uit de weekupdate van het RIVM. In totaal belandden 1.996 coronapatiënten in de afgelopen week in het ziekenhuis, een stijging van 33 ten opzichte van de voorgaande week. Het aantal opnames op de intensive care (ic) steeg van 301 naar 367.

Volgens het RIVM is de stabilisatie van het aantal positieve tests waarschijnlijk pas over één of twee weken terug te zien in de ziekenhuiscijfers. De ic-bezetting daalt het laatst, omdat patiënten daar gemiddeld langer liggen dan op een verpleegafdeling.

De R-waarde, die sinds begin september een langzaam stijgende lijn vertoonde, daalde twee weken geleden van 1,21 naar 1,05. Dit betekent dat 100 personen gemiddeld 105 anderen besmetten. Zodra de R onder de 1 zakt, neemt het aantal nieuwe besmettingen af in plaats van toe. Vanwege de betrouwbaarheid houdt het RIVM altijd de R-waarde van twee weken eerder aan.

Verder werden in de voorbije week meer coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 367 meldingen, terwijl dit er een week eerder 265 waren.

Aantal positieve tests per dag

Basisschoolkinderen testten het vaakst positief

De GGD's namen in de afgelopen week ruim 667.000 coronatests af, tegenover bijna 663.000 tests in de voorgaande week. Van alle afgenomen tests bleek ongeveer 21,4 procent positief te zijn. Dat is een iets kleiner percentage (22,2 procent) dan de week ervoor.

Net als vorige week testten kinderen tot twaalf jaar het vaakst positief op het coronavirus. Dat komt volgens het RIVM deels doordat zij niet gevaccineerd zijn en zonder beperkingen contact met elkaar mogen hebben. Sinds vorige week geldt het snottebellenbeleid weer. Dat houdt in dat kinderen met een milde neusverkoudheid niet naar school mogen en zich moeten laten testen bij de GGD.

Het aantal positieve tests steeg ook in de leeftijdsgroep van 30 tot en met 49 jaar. In de leeftijdsgroep 18-29 jaar was juist een afname te zien. In de overige leeftijdsgroepen is het aantal positieve tests gestabiliseerd, aldus het RIVM.

Het lukt de GGD slechts in een kwart van de gevallen om de bron van een besmetting te achterhalen. Dat komt onder meer doordat er zo veel positieve tests zijn dat GGD-medewerkers minder tijd hebben om bron- en contactonderzoek te doen.

Regels vorige week nog ietsje strenger gemaakt

Op 13 november gingen strengere coronaregels in. Zo moesten de horeca en supermarkten om 20.00 uur dicht. Ook kregen mensen de opdracht zo veel mogelijk thuis te werken en om thuis maximaal vier personen te ontvangen. Langs de lijn waren geen supporters meer welkom.

Afgelopen vrijdag deed het demissionaire kabinet daar een schepje bovenop. De horeca en niet-essentiële winkels moeten nu om 17.00 uur sluiten, de verplichte 1,5 meter is weer terug en mensen moeten weer mondkapjes dragen in supermarkten en winkels.