Afgelopen week testten 155.152 mensen positief op het coronavirus. Dat aantal is ongeveer gelijk (+1 procent) aan dat van vorig week. De stabilisatie is volgens het RIVM waarschijnlijk een gevolg van de coronamaatregelen die 13 november ingingen. Verder zakte het reproductiegetal richting de 1. Dat blijkt dinsdag uit de weekupdate van het RIVM.

Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen steeg wel. In totaal belandden 1.996 coronapatiënten de afgelopen week in het ziekenhuis, een stijging van 33 ten opzichte van een week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care (ic) steeg van 301 naar 367.

Volgens het RIVM is de stabilisatie van het aantal positieve tests waarschijnlijk pas over een of twee weken terug te zien in de ziekenhuiscijfers. De IC-bezetting daalt het laatst, omdat patiënten daar gemiddeld langer liggen dan op een verpleegafdeling.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig was, daalde twee weken geleden van 1,21 naar 1,05. Dat betekent dat 100 personen 105 anderen zouden besmetten. Zodra de R onder de 1 belandt, neemt het aantal besmette mensen af in plaats van toe. Vanwege de betrouwbaarheid houdt het RIVM altijd het R-getal van twee weken eerder aan.

Verder werden in de voorbije week meer COVID-19-gerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 367 meldingen, terwijl dit er vorige week 265 waren.

