Het aantal ziekenhuizen dat helemaal geen planbare zorg meer verleent, is in een week tijd meer dan verdubbeld. Ook zijn nu minder operatiekamers in gebruik en kunnen minder ziekenhuizen de kritieke planbare zorg altijd binnen zes weken leveren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag.

In totaal verlenen 25 van de in totaal 74 ondervraagde ziekenhuizen geen planbare zorg meer. Dat waren er vorige week nog 10. De ziekenhuizen doen dat uit noodzaak, omdat ze anders geen acute en semiacute zorg meer kunnen bieden. Dat is zorg die binnen een dag moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen.

Volgens de NZa kan de acute zorg overal nog worden verleend. Dat is mede te danken aan de afkondiging van fase 2D. Dit betekent concreet dat ziekenhuizen alle chemotherapie, niertransplantaties en andere operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden kunnen afzeggen om acutere zorg te kunnen blijven verlenen.

Op die manier hopen ziekenhuizen code zwart te voorkomen. In die situatie moeten artsen op niet-medische gronden beslissen welke patiënten opgenomen kunnen worden.

Steeds meer zorg afschalen om toestroom aan te kunnen

Ziekenhuizen moeten wel steeds meer zorg afschalen om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen. Zo is inmiddels 36 procent van alle operatiekamers niet meer in gebruik (vorige week nog een op de drie) en kunnen 24 ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet meer volgens planning leveren. Dit betekent dat hartoperaties en kankerbehandelingen soms meerdere keren worden uitgesteld.

De kritieke planbare zorg moet binnen zes weken verleend worden om gezondheidsschade te voorkomen. Negentien ziekenhuizen lukt dat helemaal niet meer. Knie- en heuppatiënten lijken vooralsnog het kind van de rekening. Volgens de NZa zijn de operaties van deze patiënten in alle ziekenhuizen afgeschaald.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nadert piek van vorig jaar

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen nadert inmiddels de piek van de afgelopen winter. Er liggen nu 2.845 covidpatiënten in het ziekenhuis, 73 meer dan maandag. Vorige winter lagen er op een gegeven moment 2.890 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag dat het aantal opgenomen patiënten deze week richting de drieduizend gaat.