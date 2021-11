Zeker zestien mensen in Nederland zijn besmet met de omikronvariant van het coronavirus, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook elders in de wereld duikt de variant steeds vaker op. Dit weten we over de nieuwe variant, die tot zorgen leidt.

Hoe is de variant in Nederland gekomen?

In Nederland werden de eerste veertien besmettingen met deze variant geconstateerd bij passagiers aan boord van twee vluchten uit Zuid-Afrika. Zij waren op vrijdag 26 november op Schiphol geland. Verder onderzoek van het RIVM wees echter uit dat de variant daarvoor al in Nederland was.

In twee monsters die GGD's op 19 en 23 november bij coronatests hebben genomen, heeft het RIVM de variant ook aangetroffen. Of de positief geteste mensen recent in zuidelijk Afrika zijn geweest, is nog niet bekend. Het is mogelijk dat de variant nog eerder in Nederland is verspreid, maar dat is nog niet gebleken.

Is deze variant gevaarlijk?

De WHO bestempelt de omikronvariant als zorgelijk, omdat die besmettelijker lijkt dan eerdere varianten. Dat is echter nog niet met zekerheid te zeggen. Ook is nog niet bekend of mensen door deze virusvariant zieker of minder ziek worden dan door andere varianten.

Voor zover bekend zijn er geen mensen ernstig ziek geworden na een besmetting met de omikronvariant.

Een 'variant of concern' is net iets anders dan een zogeheten 'variant of interest', zoals de omikronvariant eerder nog werd genoemd. Bij een 'variant of interest' is er te weinig over bekend om écht de noodklok te luiden. Wetenschappers onderzoeken de variant dan nog.

De omikronvariant is de vijfde 'variant of concern'. Dat gebeurde eerder met de alfa-, bèta-, gamma- en deltavariant van het coronavirus. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat de nieuwe variant duidelijk afwijkt van eerdere vormen.

Hoezeer is de variant verspreid?

In de Europese Unie zijn volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC tot nu toe zeker 42 besmettingen geconstateerd. Dat gebeurde in tien verschillende landen. Nog eens zes waarschijnlijke gevallen worden onderzocht.

Zeker zestien van die besmettingen werden dus vastgesteld in Nederland. Ook in onder meer Duitsland, België en Denemarken is de nieuwe variant aangetroffen.

De meeste besmettingen met de nieuwe virusvariant zijn tot nu toe vastgesteld in Zuid-Afrika. De variant dook eveneens op in andere Afrikaanse landen, zoals Botswana, Zimbabwe en Namibië. Er zijn ook enkele gevallen in Hongkong geconstateerd.

Werken de vaccins ook bij een besmetting met deze nieuwe variant?

Dat is nog niet zeker. Doordat de nieuwe variant nog in opkomst is, kon er nog weinig onderzoek worden gedaan.

Het is bij elke nieuwe variant afwachten hoe goed de bestaande vaccins werken. Vaccins bleken eerder al wel goed te werken bij besmettingen met nieuwe varianten, zoals de deltavariant.

Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie hebben beloofd hun vaccin onmiddellijk aan te passen aan nieuwe virusvarianten.

Is het per se slecht nieuws dat de omikronvariant rondgaat?

Dit alles klinkt als slecht nieuws en dat kan het ook zeker zijn. Maar het zou ook goed nieuws kunnen zijn, zei de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst eerder op zaterdag.

Want we weten nog helemaal niets over het ziekteverloop van mensen die met deze variant besmet zijn. Misschien word je er zieker van dan van de andere varianten, maar je kunt ook even ziek of juist minder ziek worden. Als je minder ziek wordt, zou het juist goed nieuws zijn dat mensen vaker met de omikronvariant besmet raken dan met de deltavariant.

Kortom, het is afwachten wat de WHO nog ontdekt over deze variant. Het kan nog alle kanten op. Maar dat meer mensen met deze variant besmet raken als die in Nederland rondgaat, lijkt vast te staan. En dat terwijl de ziekenhuizen er maar weinig nieuwe patiënten bij kunnen hebben.