De strenge coronamaatregelen die Duitsland afgelopen voorjaar invoerde, waren wettig. Dat heeft het constitutionele hof in Karlsruhe dinsdag bepaald. Het vonnis zou de weg vrij kunnen maken voor nieuwe, strengere maatregelen in het land.

In het voorjaar werden sociale contacten beperkt, een avondklok ingevoerd en scholen gesloten. De in april ingevoerde maatregelen moesten de derde besmettingsgolf een halt toeroepen.

Volgens het hof maakten de maatregelen inbreuk op verschillende grondrechten, maar waren ze toch geoorloofd vanwege "het extreme gevaar van de pandemie".

Bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde opvolger Olaf Scholz praten dinsdag met de deelstaatpremiers over een aanscherping van de coronamaatregelen. Het overleg komt op een moment waarop het aantal besmettingen snel oploopt en steeds meer ziekenhuizen vanwege drukte coronapatiënten moeten laten overplaatsen.

Steeds meer mensen halen een coronaprik

In Duitsland is ruim 68 procent van de bevolking volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Vooral in het zuiden en oosten van het land laten minder mensen zich inenten. Daar is de coronasituatie ernstiger dan in het noorden en westen, waar coronapatiënten juist naartoe worden gevlogen. De autoriteiten hebben inwoners meermaals opgeroepen zich te laten vaccineren en steeds meer mensen lijken daar gehoor aan te geven.

Het hebben van een coronapas is in Duitsland een voorwaarde om deel te nemen aan het openbare leven. Zo'n toegangsbewijs is sinds vorige week ook verplicht in het openbaar vervoer en op werkplekken. In delen van het land geldt daarnaast het 2G-beleid, wat inhoudt dat alleen gevaccineerde of genezen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld restaurants, sportscholen en musea.