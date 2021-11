Luchtvaartmaatschappij KLM test al het cabinepersoneel voor vertrek naar en bij aankomst uit Zuid-Afrika op het coronavirus, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van de besmettingen met de nieuwe omikronvariant van het coronavirus op twee vluchten die vrijdag vanuit dat land aankwamen op Schiphol. Tijdens het verblijf in Zuid-Afrika verblijft het personeel in isolatie.

Ook heeft KLM de service aan boord verminderd om zo het aantal contacten met passagiers en dus het risico op eventuele besmetting te verkleinen, bevestigt KLM na berichtgeving van De Telegraaf.

Of cabinepersoneel een zelftest of PCR-test moet doen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Het verschilt per bestemming wat de regels voor crewleden zijn. "Er zijn ook landen die nieuwe verplichtingen stellen aan vliegtuigpersoneel, dat ze bijvoorbeeld volledig gevaccineerd moeten zijn", aldus de woordvoerder.

Van een andere vlucht die vrijdagavond uit de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg aankwam in Nederland bleven ruim honderd passagiers in Zuid-Afrika achter. Ze mochten niet mee omdat ze hun reisvoorwaarden zoals een negatieve test niet op orde hadden. KLM weet nog niet hoeveel van hen bijvoorbeeld geen goede zelftest hadden, aldus de woordvoerder. "Het gaat hoofdzakelijk over documentatie en tests die niet op orde waren", aldus KLM. Ook is nog niet bekend hoeveel van de achtergebleven passagiers Nederlander zijn.

Net zoals andere luchtvaartmaatschappijen is KLM verplicht reizigers vooraf te controleren of ze aan de reisvoorwaarden voor vliegreizen voldoen. De reden voor het niet voldoen aan reisvoorwaarden kunnen legio zijn, aldus de woordvoerder. Soms is iemand positief getest, soms zijn er problemen met visa. Wat er met de achtergebleven reizigers gebeurt, is volgens de zegsman de verantwoordelijkheid van de reizigers zelf.

Afgelopen week scherpte de overheid de testverplichtingen aan voor reizigers uit Zuid-Afrika. Ook stelde de regering een vliegverbod in. Er geldt nu een dubbele testverplichting voor uitgezonderde passagiers die alsnog mogen vliegen. KLM zegt deze maatregelen te volgen. Dat geldt voor alle extra maatregelen die landen eventueel nemen als een regio of land een verhoogd risico heeft door oplopende coronabesmettingen.