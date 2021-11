Het Spaanse echtpaar dat na hun vlucht van Zuid-Afrika naar Amsterdam een quarantainehotel verliet en vervolgens in een vliegtuig op Schiphol werd aangehouden, was in de veronderstelling dat het het hotel gewoon mochten verlaten. Dat vertelt het stel in gesprek met Spaanse media. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer heeft een andere lezing: volgens haar was het stel "al vanaf het begin" opstandig.

Volgens Schuurmans wilden de man en vrouw niet in quarantaine. "Wij hebben ze verzocht dat toch alsjeblieft wel te doen."

Toen het echtpaar het quarantainehotel verliet, ondernam de burgemeester actie en liet zij hen arresteren. Nu zit het stel verplicht in isolatie in een ziekenhuis in Groningen.

Echtpaar is zeer kritisch op Nederlandse autoriteiten

De Spaanse vrouw is in gesprek met TV3 en RTL Nieuws uitermate kritisch over de gang van zaken. "We zijn behandeld als honden", citeert de Nederlandse omroep haar. De geldende coronamaatregelen in Nederland zouden niet goed zijn uitgelegd aan het tweetal en verzoeken om na de positieve test nogmaals getest te worden, zouden door autoriteiten zijn afgeslagen. Het echtpaar claimt later zelftests te hebben afgenomen bij elkaar met een negatieve testuitslag.

Volgens hen is er ook geen sprake van een 'vluchtpoging', omdat ze niet wisten dat ze fout zaten. De reizigers hebben naar eigen zeggen beveiligers gevraagd of zij in de problemen konden raken, als zij het hotel zouden verlaten. "Nee, zeiden ze. Maar nu wordt de indruk gewekt dat wij criminelen zijn. Ze spelen met ons leven, onze goede naam, onze vrijheid en onze waardigheid", citeert RTL Nieuws hen.

Onduidelijk of aanklacht tegen echtpaar is ingetrokken

Overigens is niet duidelijk hoe lang het tweetal nog in isolatie moet verblijven. Volgens de Spaanse vrouw is de aanklacht tegen hen ingetrokken en zouden autoriteiten ook excuses hebben aangeboden. NU.nl heeft het Openbaar Ministerie om bevestiging gevraagd en is in afwachting van een reactie.

Luchthaven Schiphol liet eerder op de dag weten dat de kritiek van reizigers later wordt geëvalueerd. Op sociale media was veel kritiek op de werkwijze van zowel KLM, Schiphol als de GGD.

De luchthaven spreekt van een "uitzonderlijke situatie die op vrijdag ontstond". In totaal moesten ruim zeshonderd vliegpassagiers worden opgevangen bij hun terugkeer uit Zuid-Afrika. Zeker 62 van hen testten tot dusver positief, veertien van hen dragen de omikronvariant bij zich.