Ernst Kuipers denkt niet dat het maatregelenpakket dat zondag is ingegaan na drie weken alweer kan worden losgelaten. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemde dat "weinig waarschijnlijk", omdat de ziekenhuisbezetting daarvoor te hoog is.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zeiden vrijdag dat de nieuwe maatregelen in ieder geval drie weken gelden en dat daarna gekeken wordt of een verlenging nodig is.

Rutte sprak de hoop uit dat de maatregelen maar voor drie weken gelden, zodat we "een beetje een normale Kerst" kunnen vieren. Maar op de vraag hoe realistisch die hoop is, gaf hij geen duidelijk antwoord.

Kuipers doet dat dus wel en houdt sterk rekening met een langere duur van de nieuwste coronamaatregelen. "Dan moeten we echt een daling zien in het aantal besmettingen en dat moet je dan ook voor enige tijd vasthouden."

Dat komt volgens de LNAZ-voorzitter doordat het dagelijkse aantal positieve tests en daardoor ook het aantal ziekenhuisopnames op een "heel hoog niveau" liggen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

'Ziekenhuisinstroom moet halveren'

De maatregelen moeten dus lang worden volgehouden totdat de bezetting in de ziekenhuizen zich weer op een acceptabel niveau bevindt. Vanaf dat moment kan de samenleving weer wat meer vrijheid worden gegeven.

Kuipers noemde maandag geen precies getal, maar gaf aan dat als de dagelijkse instroom aan ziekenhuispatiënten met corona halveert, dat "goed te combineren is met de reguliere zorg".

Maandag zijn 48 coronapatiënten opgenomen op de intensive care (ic) en dat aantal is ongeveer even groot als het daggemiddelde van afgelopen week.

In totaal liggen er 2.780 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 571 op de ic. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is even groot als afgelopen winter tijdens het hoogtepunt van de tweede golf.

Kuipers houdt er rekening mee dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in ieder geval nog een week blijft stijgen. Wanneer een daling in gaat zetten, durft Kuipers nog niet te voorspellen.