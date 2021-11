Het echtpaar dat zondag een quarantainehotel nabij vliegveld Schiphol verliet en vervolgens vlak voor vertrek in een vliegtuig werd opgepakt, zit nu verplicht in isolatie in een Nederlands ziekenhuis. Dat vertelt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer maandag aan Goedemorgen Nederland.

Het stel - een Spaanse en een Portugees - behoorde tot de groep van zeshonderd passagiers die onlangs met twee KLM-vliegtuigen terugkeerde uit Zuid-Afrika.

Omdat in dat land de omikronvariant van het coronavirus is gesignaleerd, werden zij getest en in quarantaine geplaatst. Wetenschappers maken zich zorgen over de nieuwe coronavirusvariant.

Tot dusver zijn 61 van de 600 passagiers positief op het coronavirus getest. Bij minstens dertien gaat het om een besmetting met de omikronvariant. Ook het stel was positief getest, maar het tweetal besloot toch het quarantainehotel te verlaten. Het is niet duidelijk welke virusvariant zij bij zich dragen.

Autoriteiten hadden niet op vertrek gerekend

Het echtpaar wist Nederland bijna met een vliegtuig te verlaten voordat de Koninklijke Marechaussee ingreep. Volgens Schuurmans kon het zover komen doordat autoriteiten niet goed waren voorbereid op een dergelijk incident.

"Mensen die in quarantaine gaan, doen dat vrijwillig. Het is niet alsof wij ze kunnen vasthouden in het hotel. Toen zij weggingen, heeft de ingehuurde beveiliging ze aangeraden om niet te gaan. Maar ze deden het toch", vertelt Schuurmans. "Dan is het aan mij - als voorzitter van de veiligheidsregio - dat er een maatregel komt om toch iets te kunnen doen. En dat is gebeurd."

Voortaan sneller arrestatie als mensen quarantainehotel verlaten

Volgens Schuurmans konden de man en vrouw pas in het vliegtuig worden opgepakt, aangezien de autoriteiten eerst een juridische reden moesten vinden om ze te arresteren. Nu die juridische reden gevonden is, kunnen de autoriteiten personen die het quarantainehotel in de toekomst ten onrechte verlaten sneller arresteren, verzekert de burgemeester.

Schuurmans kan niet zeggen in welk ziekenhuis het echtpaar de isolatie moet doorbrengen. "Maar het is verplichtend en haalt alle vrijheden weg. Het moest echter gebeuren, omdat het anders een gevaar voor de volksgezondheid werd", aldus Schuurmans. "Ik kan niet geloven dat mensen die getest zijn - of positief getest zijn - de quarantaine niet serieus nemen. Dat zij anderen zo in gevaar willen brengen."

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee laat aan AT5 weten dat het stel zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, waar zij maximaal vier jaar celstraf voor kunnen krijgen. Het is nog niet duidelijk of de man en vrouw vervolgd worden.