Suriname scherpt maandag de inreisregels voor reizigers uit de hoogrisicolanden Nederland en de Verenigde Staten aan. De maatregel moet voorkomen dat Suriname met een nieuwe besmettingsgolf te maken krijgt. Ook wordt de avondklok vervroegd, maakte minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zondagavond bekend op een persconferentie.

Vanaf maandag moeten reizigers niet alleen volledig gevaccineerd zijn en een negatieve uitslag van een PCR-test hebben, maar ook op de derde dag na aankomst een antigeentest ondergaan. Als die positief is, moet de reiziger in isolatie.

Bij het verlaten van Suriname moeten reizigers kunnen laten zien dat ze de antigeentest daadwerkelijk hebben ondergaan. Zo niet, dan krijgen ze een boete van 100 euro, legde Ramadhin uit. Reizigers uit laagrisicolanden hoeven niet op de derde dag na aankomst getest te worden.

De minister zei dat de aanscherping van de inreisregels niets te maken heeft met de ontdekking van de omicronvariant van het coronavirus. Vooral het grote aantal positieve tests in Nederland baart de Surinaamse autoriteiten zorgen. De ervaring leert dat het intensieve personenverkeer tussen Nederland en Suriname snel tot meer besmettingen in Suriname kan leiden.

Vroegere avondklok moet feestjes tegengaan

De avondklok in Suriname wordt vervroegd van 23.00 uur naar 21.00 uur. Dat moet het vooral moeilijker maken om een feestje te geven. Volgens de politie organiseren veel horecagelegenheden zulke illegale feesten en kunnen die nieuwe besmettingsclusters tot gevolg hebben.

Uit de laatste politiecijfers blijkt dat sinds begin dit jaar ruim achtduizend boetes van in totaal bijna 300.000 euro zijn uitgedeeld voor overtredingen van het uitgaansverbod.

In Suriname is de coronasituatie de laatste weken overigens juist verbeterd. Per dag worden gemiddeld zo'n veertig positieve tests geregistreerd. Volgens Soenita Nannan Panday-Gopisingh, arts en voorzitter van de Stuurgroep Covid-Communicatie, is de situatie onder controle. "We zitten aan het eind van de vierde golf. Ziekenhuisopnames zijn te reguleren, de druk is van de ketel. Mensen kunnen met verlof, er is nu ook weer ruimte voor de andere zorg."

Een groot punt van zorg is dat de vaccinatiegraad in Suriname nauwelijks stijgt. Het doel is 80 procent van de doelgroep volledig tegen COVID-19 te vaccineren. Op dit moment is slechts 45 procent ingeënt, aldus de arts.