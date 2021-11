De Koninklijke Marechaussee heeft zondag op Schiphol een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was gevlucht.

Het stel is aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken. Beide personen zijn overgedragen aan de GGD.



Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het gaat om het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten.

In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden. Buiten zorgen politie en marechaussee dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te zoeken heeft.