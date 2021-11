Het is nog niet zeker of de recent ontdekte omicronvariant besmettelijker is dan andere coronavirusvarianten. Ook is het niet bekend of die nieuwe mutatie zorgt voor een ander of erger ziekteverloop, zo meldt gezondheidsorganisatie WHO zondagavond. Vanwege de onduidelijkheid heeft de WHO landen gevraagd om de grenzen open te houden.

Volgens de WHO laten de eerste gegevens zien dat de omicronvariant voor meer ziekenhuisopnames in Zuid-Afrika zorgt. Maar dat zou ook kunnen komen doordat het totale aantal mensen dat geïnfecteerd raakt in Zuid-Afrika oploopt, benadrukt de gezondheidsorganisatie.

Er is op dit moment geen informatie die erop wijst dat mensen zieker worden van de omicronvariant. Toch zullen er nog "dagen of enkele weken" overheen gaan voor dit met zekerheid gezegd kan worden.

Het lijkt er volgens de gezondheidsorganisatie wel op dat mensen die al eerder besmet waren met het coronavirus, een grotere kans hebben om dat opnieuw te worden van de omicronvariant.

Wat de gevolgen zijn voor de effectiviteit van de bestaande coronavaccins, is eveneens niet duidelijk. De WHO zegt hard te werken om hierachter te komen.

Zondag zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog dat hij zich zorgen maakt over de nieuwe variant. Toch zal volgens hem pas volgende week moeten blijken "hoeveel zorgen we ons moeten maken", omdat dan duidelijker is wat de invloed van de omicronvariant is op het ziekteverloop en de vaccins.

Omicronvariant duikt op steeds meer plekken op

In steeds meer landen wordt de omicronvariant vastgesteld. Ook in Nederland werden zondag voor het eerst besmettingen met de omicronvariant bevestigd. Het ging om dertien reizigers die vrijdag waren aangekomen vanuit Zuid-Afrika en zich moesten laten testen op Schiphol.

Tal van landen hebben inmiddels reisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit zuidelijk Afrika. Zo heeft Nederland de landen Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Eswatini als zeerhoogrisicogebied bestempeld. Dat betekent dat reizigers uit die landen twee keer getest moeten worden en bij aankomst in quarantaine moeten. Israël besloot zondag om de grenzen voor alle reizigers te sluiten.

De WHO en ook president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika hebben zondag kritiek geuit op landen die reisbeperkingen hebben ingesteld. Ramaphosa spreekt van "oneerlijke discriminatie tegen Zuid-Afrika", die volgens hem het probleem niet zal oplossen. De WHO heeft landen verzocht hun grenzen open te houden.

De Jonge zei zondag dat er op dit moment nog geen reden is tot het invoeren van extra reisbeperkingen boven op de huidige maatregelen. Hij wil hiervoor eerst overleggen met het RIVM en zijn Europese collega's.