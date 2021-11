Het RIVM heeft bij zeker dertien mensen de omicronvariant van het coronavirus aangetroffen. Dat bevestigde het instituut zondag. Het is voor het eerst dat de nieuwe variant opduikt in Nederland.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de nieuwe coronavariant

Vrijdag testten op Schiphol 61 passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika positief op het coronavirus. Verdere analyse van het RIVM heeft aangetoond dat het bij minstens dertien van hen inderdaad gaat om de omicronvariant.

Het onderzoek naar alle 61 positief geteste personen is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen, aldus het RIVM.

Zaterdagavond meldde het RIVM al dat er "vrijwel zeker" sprake was van meerdere besmettingen met de omicronvariant. Deze nieuwe variant, die voor het eerst werd gevonden in het zuidelijke gedeelte van Afrika, is besmettelijker dan eerdere coronavirusvarianten. Het is nog onduidelijk wat de invloed van de omicronvariant is op het ziekteverloop en de vaccins.

Het RIVM roept mensen die sinds maandag 22 november zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini (voorheen bekend als Swaziland), Namibië, Mozambique en Zimbabwe op om zich te laten testen, ook als zij geen klachten hebben. Voor deze mensen is een speciaal telefoonnummer (0800-5005) geopend waar zij een testafspraak kunnen maken.

Quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicogebied

Voor mensen die uit een zeerhoogrisicogebied komen, geldt een quarantaineplicht, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag tijdens een toelichting. Die quarantaineplicht zal worden gecontroleerd op naleving.

Eerder werd de omicronvariant ook al vastgesteld in onder meer België, Duitsland en Engeland. Gezondheidsorganisatie WHO bestempelde de omicronvariant vrijdag als 'zorgelijk'.