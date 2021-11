In steeds meer landen in Europa duikt de nieuwe omicronvariant van het coronavirus op. Na eerdere meldingen van besmettingen met de nieuwe virusvariant in België en Engeland zijn er nu ook in Duitsland, Italië en Tsjechië gevallen geconstateerd.

In Duitsland gaat het om twee mensen uit Beieren bij wie het virus is vastgesteld, meldt het Beierse ministerie van Volksgezondheid zaterdagavond. De twee besmette personen waren woensdag met een vlucht uit Zuid-Afrika aangekomen en zijn inmiddels in quarantaine gegaan.

Alle mensen die de afgelopen veertien dagen vanuit Zuid-Afrika zijn gearriveerd in Duitsland moeten een PCR-test doen. Van circa driehonderd passagiers in een Lufthansa-vliegtuig uit Kaapstad dat vrijdagavond in München landde, zitten vijftig mensen in quarantaine.

Ook in Italië is de nieuwe virusvariant vastgesteld. Het gaat om iemand die recent is teruggekeerd uit Mozambique. "De patiënt en de familieleden verkeren in goede gezondheid", meldt het nationale instituut voor volksgezondheid. De besmetting kwam aan het licht tijdens laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis in Milaan.

Tsjechië kondigde eerder op zaterdag aan een verdacht geval te onderzoeken en meldde zaterdagavond zo goed als zeker te weten dat het een besmetting met de omicronvariant betreft. De besmette vrouw was uit Namibië teruggekeerd met een tussenstop in Zuid-Afrika en Dubai.

Omicronvariant is besmettelijker dan bestaande varianten

Gezondheidsorganisatie WHO bestempelde de nieuwe omicronvariant vrijdag als "variant of concern". Uit eerste onderzoeken bleek dat de nieuwe variant daadwerkelijk besmettelijker is dan bestaande varianten, zoals al enige tijd werd vermoed.

Verschillende Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, voerden een reisverbod in voor mensen uit landen in zuidelijk Afrika waar de kans op besmetting met de omicronvariant extra groot is.

Die reisbeperkingen konden niet voorkomen dat de nieuwe versie van het virus voet aan de grond heeft gekregen in Europa. Naast Duitsland waren er eerder al besmettingen met de omicronvariant in België en Engeland.

VK scherpt coronamaatregelen aan

De twee Britse gevallen zijn aan elkaar gelinkt en er is een verband met een reis naar zuidelijk Afrika, meldde de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid zaterdag.

De Britse premier Boris Johnson nam zaterdag aanvullende maatregelen om de verspreiding van de omicronvariant tegen te gaan. Er geldt nu een test- en quarantaineplicht voor alle reizigers uit het buitenland en er is weer een mondkapjesplicht voor winkels en het openbaar vervoer ingesteld.