In Nederland zijn vrijwel zeker meerdere besmettingen met de omicronvariant van het coronavirus vastgesteld, meldt het RIVM zaterdagavond. Deze nieuwe variant, die voor het eerst werd gevonden in het zuidelijke gedeelte van Afrika, is besmettelijker dan de bestaande coronavirusvarianten.

Het RIVM meldt dat bij een deel van de 61 positief geteste passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die vrijdag landden op Schiphol "vermoedelijk de omicronvariant is aangetroffen". Verdere analyses moeten definitief uitwijzen of er inderdaad sprake is van besmetting met de nieuwe virusvariant. Deze resultaten worden zondag verwacht.

Bij de positief geteste passagiers zijn tests uitgevoerd op de zogeheten spike-eiwitten, bevestigt een woordvoerder van het RIVM aan NU.nl. Daaraan konden de onderzoekers zien dat het bij een aantal besmette personen om een andere variant gaat. Op die manier kan het RIVM concluderen dat de omicronvariant "vrijwel zeker" is aangetroffen bij een aantal personen.

De 61 besmette personen zitten momenteel in afwachting van de definitieve resultaten in quarantaine in een hotel op Schiphol. Die definitieve resultaten verwacht het RIVM op zondag te kunnen publiceren.

WHO noemt de nieuwe variant 'zorgelijk'

Gezondheidsorganisatie WHO bestempelde de omicronvariant vrijdag als "zorgelijk". Die status werd toegekend nadat uit eerste onderzoeken van de WHO was gebleken dat de omicronvariant besmettelijker is dan de bestaande varianten. De onderzoekers weten nog niet precies wat voor gevolgen dat heeft voor het ziekteverloop, maar zijn er niet gerust op.

De variant is volgens de WHO goed op te sporen door middel van PCR-tests. De gezondheidsorganisatie doet nog verder onderzoek naar de nieuwe variant van het virus.

Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid Joe Phaahla is er "nog geen indicatie" dat de coronavaccins minder goed bescherming bieden tegen de nieuwe coronavirusvariant. Dat zei de minister op basis van voorlopig onderzoek, maar hij benadrukte wel dat er nog niet veel data beschikbaar zijn.

Reisbeperkingen om nieuwe variant tegen te houden

Verschillende landen in Europa, waaronder Nederland, besloten vrijdag om reisbeperkingen in te stellen voor mensen uit zeven landen in het zuidelijke gedeelte van Afrika, waar de omicronvariant voor het eerst werd gevonden.

De nieuwe variant van het virus is al wel in Europa geconstateerd. Vrijdag en zaterdag kwamen er meldingen van besmettingen met de omicronvariant in België, Engeland, Duitsland en Italië.