Schiphol neemt vooralsnog geen extra maatregelen vanwege de 61 coronabesmettingen op twee vluchten uit Zuid-Afrika die vrijdag aan het licht kwamen. De GGD is nog bezig met het contactonderzoek van de in totaal 600 mensen die in de vliegtuigen zaten.

Op Schiphol gelden onder meer de anderhalvemeterregel en een mondkapjesplicht om reizigers tegen het coronavirus te beschermen. Volgens een verslaggever van The New York Times, die op een van de vluchten zat, werden de maatregelen echter niet gehandhaafd.

Op beelden op sociale media was te zien dat het druk was in de testruimte op Schiphol en dat mensen niet altijd een mondkapje droegen of goed afstand hielden. "We vragen mensen om voldoende afstand te houden, maar het blijft de verantwoordelijkheid van mensen zelf", aldus een woordvoerder.

Schiphol vindt dat de huidige test- en quarantaineverplichtingen bij vliegreizen "relatief goed" werken. Dat er op twee KLM-vluchten van Zuid-Afrika naar Nederland sprake was van een groot aantal besmettingen, noemt de luchthavenexploitant "uitzonderlijk".

De GGD heeft ook niet gezegd dat er extra maatregelen genomen moesten worden, zegt de woordvoerder van de luchthaven. "We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat betreft controle, KLM had daar zeker een rol in vrijdag. De verantwoordelijkheid van Schiphol richt zich op het luchthavenproces."

Passagiers die vrijdag positief testten op Schiphol, werden met busjes van het Rode Kruis naar een speciaal isolatiehotel gebracht. Foto: ANP

GGD nog bezig met contactonderzoek

De GGD Kennemerland is nog bezig met het contactonderzoek van alle zeshonderd reizigers die vrijdag met de twee KLM-vluchten terugkeerden uit Zuid-Afrika.

Tijdens een vluchtcontactonderzoek wordt onder meer duidelijk op welke stoelnummers besmette personen hebben gezeten, zodat andere reizigers daarover kunnen worden geïnformeerd. Een woordvoerder van GGD Kennemerland zegt dat vanwege het grote aantal besmettingen aan boord van de vliegtuigen sowieso alle reizigers van beide vluchten worden benaderd door de GGD.

Het is nog niet bekend of reizigers besmet zijn met de nieuwe omicronvariant van het coronavirus, die onder meer in zuidelijk Afrika rondgaat. Het onderzoek daarnaar wordt gedaan door het RIVM.

Het vluchtcontactonderzoek heeft geen directe gevolgen voor de reizigers die bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze tijdens de vlucht naast een besmette persoon hebben gezeten. Reizigers die negatief getest zijn, zitten thuis in quarantaine en dienen zich in alle gevallen na vijf dagen te testen.