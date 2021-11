De coronapil van farmaceut MSD is volgens het bedrijf minder effectief dan eerst werd gedacht. Onder meer Nederland heeft doses van de pillen besteld.

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei eerder in gesprek met NU.nl dat de komende winter mede door de coronapil vermoedelijk de laatste periode met zware maatregelen zal zijn. De vraag is nu wat het beperkte nut van de coronapil zal doen aan dat vooruitzicht.

Het middel, molnupiravir genoemd, kan zorgen voor 30 procent minder ziekenhuisopnames en coronagerelateerde sterfgevallen, blijkt uit recent onderzoek van MSD.

In oktober beweerde het bedrijf, dat in de Verenigde Staten Merck heet, dat de pil voor een daling van 50 procent kon zorgen. Dat deed het echter op basis van te weinig proefpersonen.

Het middel van MSD is een van de twee coronapillen die Nederland via de Europese Commissie heeft besteld. Ook vaccinfabrikant Pfizer heeft een coronapil ontwikkeld.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) gaf begin november groen licht voor het gebruik van de coronapil van MSD. Vermoedelijk zal die binnenkort ook in Nederland op de markt komen. De pil van Pfizer wordt nog onderzocht. Over de effectiviteit daarvan is nog weinig te zeggen.